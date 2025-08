E M P O L I 0 S A S S U O L O 0

Al Castellani finisce 0-0 l’amichevole con il Sassuolo. Risultato che onestamente sorprende, viste le differenze di formazione, e che fa indubbiamente piacere. Un Empoli che, nel suo cantiere aperto condito anche dagli infortuni, gioca una gara di grande attenzione e precisione in fase di non possesso. Non era semplice visto che il Sassuolo è sceso in campo con il meglio a disposizione, i ragazzi di Pagliuca però hanno messo dentro tutti i dettami provati in allenamento ed hanno gestito davvero bene la fase difensiva. In questa, va detto, anche un Fulignati che si è fatto apprezzare alla sua prima apparizione. Ottima anche una parata di Stubljar nel finale. Nel complesso è chiaro che i neroverdi abbiano fatto qualcosa in più dei nostri, non sono mancate però alcune discese interessanti ed un paio di conclusioni (la migliore di Zanaga) che potevano anche trovare maggiore fortuna. Il calcio estivo lascia sempre il tempo che trova, nel meno buono e nel buono, va quindi preso tutto con le molle, però la prestazione odierna va sicuramente apprezzata e rende onore al duro lavoro che questi ragazzi stanno svolgendo da circa un mese. Detto questo, è chiaro, e ci ripetiamo, che a questa squadra adesso servono degli innesti importanti e di qualità per poter recitare il ruolo che vorremmo nel prossimo campionato. Da evidenziare la grande verve di Guido Pagliuca che gioca la partita alla stregua dei suoi ragazzi. Salvo sorprese non dovrebbero esserci altre amichevoli, la prossima sarà quindi la Reggiana di Coppa Italia.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati (87′ Stubljar); Moray (72′ Monaco), Guarino, Carboni (87′ Tavanti); Ebuehi (63′ Bembnista) Belardinelli (72′ Baralla) Ignacchiti (87′ Sodero) Moruzzi (84′ Pasalic); Popov (59′ Zanaga), Shpendi (84′ Asmussen); Busiello (63′ Kaczmarski).

A Disp: Versari, Perin,

Allenatore: Guido Pagliuca.

SASSUOLO (4-3-3) : Turati (70′ Satalino); Paz (59′ Fadera) Romagna (59′ Walukiewicz) Muharemovic (76′ Odenthal) Doig (59′ Pieragnolo); Iannoni (76′ Missori) Boloca (81′ Pierini), Lipani (76′ Konè); Berardi (81′ Moro), Pinamonti (59′ Volpato) Laurientè (59′ Alvarez).

A Disp: Zacchi, Ghion, Mulattieri.

Allenatore: Fabio Grosso

ARBITRO: Sig. Iacobellis di Pisa. Assistenti: Meraviglia/Bianchi.

Ammoniti: 35′ Moruzzi (E), 66′ Guarino (E).

LIVE MATCH

93′- Finisce a reti inviolate l’ultima amichevole azzurra contro il Sassuolo, come nelle altre partite del precampionato si è vista buona volontà e applicazione ma anche molti errori della squadra di Pagliuca. Inutile ripetersi, ma i rinforzi per affrontare senza patemi il campionato di serie B sono necessari.

93′- Destro di Pierini respinto dalla barriera oltre la linea di fondo.

92′- Calcio di punizione per il Sassuolo ai 25 metri dalla porta di Stubljar.

91′- Volpato salta la linea di pressione azzurro, il suo servizio in verticale troppo profondo per Moro. La da sua Stubljar.

90′- Siamo entrati nel recupero sul risultato ancora a reti inviolate.

88′- Destro di Konè dal limite respinto con i pugni dal neo entrato Stubljar.

87′- Triplice cambio per Pagliuca; Stubljar, Sodero e Tavanti per Fulignati, Ignacchiti e Carboni.

87′- Sull’altra sponda combinazione Moro

86′- Sul capovolgimento di fronte combinazione Moro combina con Pierini, il suo destro a giro finisce a lato.

86′- Percussione centrale di Kaczmarski, il polacco resiste alla pressione di un’avversario ma il passaggio per Monaco è troppo profondo.

84′- Altri due cambi per gli azzurri: Asmussen e Pasalic per Moruzzi e Shpendi.

81′- Nel Sassuolo entrano anche Moro e Pierini che secondo le indiscrezioni di calciomercato potrebbero finire proprio all’Empoli.

79′- Predominio territoriale piuttosto marcato del Sassuolo, i giovanissimi di Pagliuca si difendono con orgoglio e determinazione in questa parte finale del confronto.

77′- Girandola di cambi anche da parte del Sassuolo, ben nove giocatori nuovi messi in campo da Fabio Grosso rispetto al primo tempo.

75′- Fadera servito da Volpato, il suo sinistro smorzato da Bembnista finisce tra le braccia di Fulignati.

74′- Berardi per Alvarez fermato ottimamente da Guarino.

72′- Altri due cambi per Pagliuca: Monaco e Baralla per Moray e Belardinelli.

70′- Si riprende a giocare con la squadra di Fabio Grosso in possesso di palla.

68′- Cooling Break

67′- Guarino ferma fallosamente Faderalanciato verso la porta azzurra, inevitabile il giallo. In campionato un intervento del genere può costare l’espulsione.

66′- Indecisione tra Bembnista e Fulignati, ne approfitta Alvarez che si fa ipnotizzare dal portiere azzurro.

65′- Zanaga all’altezza del vertice sinistro dell’area punta Iannoni, il suo destro bloccato in due tempi da Turati.

63′- Altra doppia sostituzione per gli azzurri: Bembnista e Kaczmarski per Ebuhei e Busiello.

62′- Zanaga per Shpendi anticipato da Walukiewicz.

59′- Primo cambio per gli azzurri Zanaga per Popov.

57′- Moray chiude su Laurinetè poi Shpendi guadagna un calcio di punizione.

56′- Fulignati costretto ad uscire con i piedi fuori dall’area.

54′- Fondamentale la chiusura di Moruzzi ad intercettare il passaggio di Laurientè che intendeva servire Berardi.

53′- Ottimo ripiegamento di Ebuhei in anticipo su Lipani.

51′- Laurientè arma il destro, il suo tiro viene deviato involontariamente da Doig finendo tra le braccia di Fulignati.

50′- Il pallone viene intercettato involontariamente dal direttore di gara, da regolamento il gioco interrotto con palla scodellata al Sassuolo che ne era in possesso.

48′- Bel movimento di Busiello, serve Ebuhei che sbaglia il controllo.

46′- Il via alla ripresa, il primo pallone viene giocato dal Sassuolo. Fulignati si oppone a Romagna sugli sviluppi del corner calciato da Berardi. Sugli sviluppi del quarto tiro dalla bandierina dei neroverdi, ancora Berardi, libera Popov.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo a reti inviolate tra Empoli e Sassuolo, prima parte di gara avara di emozioni. Le uniche occasioni le ha avute le squadra di Fabio Grosso con Pinamonti.

45′- Ultime battute della prima frazione. Berardi pesca Paz che si presenta davanti a Fulignati, abile a sbarrare lo specchio di porta

43′- Guarino chiude su Pinamonti, l’ex azzurro finisce a terra. Iacobellis lascia proseguire.

42′- Sugli sviluppi della punizione del numero 10 ospite viene pescato in fuorigioco Iannoni.

41′- intervento in ritardo di Carboni su Berardi.

39′- Punizione in favore del Sassuolo, il fallo lo ha commesso Belardinelli su Boloca.

37′- Molti errori da parte degli azzurri in costruzione. Si riparte con una rimessa laterale per il Sassuolo.

35′- Finisce nella lista dei cattivi Moruzzi per aver strattonato Boloca.

35′- Batte Berardi da sinistra a cercare Romagna, il suo colpo di testa bloccato a terra da Fulignati.

34′- Si mantiene in zona d’attacco la squadra ospite, punito il fallo di Busiello su Laurientè.

33′- Laurientè dal limite dell’area deviato in angolo da Moruzzi. Sugli sviluppi del secondo angolo per gli emiliani lungo cross di Berardi con palla direttamente sul fondo sull’out opposto.

30′- Intanto battibecco tra mister Pagliuca e quello del Sassuolo Fabio Grosso. Interviene la terna arbitrale e il ds Gemmi per ristabilire la calma.

29′- Moruzzi commette fallo su Berardi, nuovo calcio di punizione per il Sassuolo. Il sinistro del numero 10 a cercare Romagna che commette fallo su Shpendi.

27′- Dal piazzato ha calciato Busiello con palla scodellata in area, ci prova Belardinelli, il suo destro deviato da Iannoni finisce in angolo. Primo tiro dalla bandierina anche per gli azzurri.

26′- Popov viene fermato fallosamente da Muharemovic, punizione per l’undici di Pagliuca.

24′- Guadagna una rimessa laterale la squadra azzurra.

22′- Cooling break.

21′- Ritmi non esasperati in questa prima parte del confronto: molti errori da una parte e dall’altra.

19′- Ancora Pinamonti a portare pericoli dalle parti di Fulignati, sul cross di Laurientè il suo colpo di testa esce di poco alla sinistra della porta difesa dal portiere azzurro.

18′- Possesso palla del Sassuolo in casacca bianca con strisce verticali verdi. Punizione per gli ospiti, stavolta nella propria metà campo.

16′- Punito l’intervento di Moruzzi su Berardi, punizione per il Sassuolo poco oltre la metà campo azzurra nei pressi dell’out destro.

15′- Chiama la pressione con grande veemenza Guido Pagliuca ai suoi.

14′- Ebuhei cerca l’uno-due con Busiello, il numero 22 azzurro si porta in area dalla linea di fondo, il suo cross respinto da Paz.

13′- Impreciso il suggerimento di Carboni che intendeva servire Ebuhei sulla corsia opposta.

11′- Moruzzi servito all’altezza dell’out sinistro, il suo cross allontanato da Romagna.

10′- Belardinelli subisce un fallo nei pressi della linea mediana del campo.

8′- Anche oggi gli azzurri costruiscano a quattro partendo dal basso.

6′- Laurientè viene strattonato vistosamente da Shpendi, Iacobellis lascia prosegue. Si distende l’Empoli nella metà campo emiliana, ci prova Ignacchiti da fuori. Il suo tiro viene respinto dalla retroguardia neroverde.

5′- Moruzzi concede il primo angolo al Sassuolo, in chiusura su Paz.

4′- L’ex Pinamonti servito in area poco oltre il vertice, si porta la palla sul destro a lato di poco alla sinistra di Fulignati.

2′- Guarino concede una rimessa laterale agli emiliani. Sugli sviluppi della rimessa combinano Berardi e Iannoni, il suo sinistro dal limite non inquadra la porta di Fulignati.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone in questa quinta e ultima amichevole, in programma al Castellani contro il Sassuolo, neopromosso nella massima serie.

0′ – Rispetto alla gara con il Pisa non ci sono volti nuovi ma, anzi, si registrano le assenze di Curto e Saporiti per delle leggere noie fisiche. Nessun recupero nemmeno da parte dei precedenti infortunati. Situazione attuale davvero molto particolare. Assente anche Perisan, forse per motivi di mercato.

1° Tempo