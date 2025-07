E M P O L I 1 V. E N T E L L A 2

19′ Franzoni (R); 29′ Ignacchiti; 67′ Dalla Vecchia

EMPOLI (3-5-1-1) : Perisan (46′ Seghetti); Indragoli, Guarino (43′ Bembnista; 57′ Curto), Tosto; Ceesay (77′ Zanaga), Ignacchiti, Baralla (46′ Saporiti), Belardinelli (72′ Popov), Carboni (57′ Moruzzi); Orlandi (65′ Shpendi); Busiello (77′ Kaczmarski).

A Disp: Stubljar, Perin, Moray, Pasalic.

Allenatore: Guido Pagliuca

V. ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Bottaro, Marconi; Bariti, Nichetti, Karic, Boccadamo; Franzoni, Fumagalli; Castelli.

A Disp: Siaulys, Torrielli, Del Frate, Costa, Palomba, Tiritiello, Casarotto, Fall, Mezzoni, Ghio, Dalla Vecchia, Ndrecka, Lipani, Portanova, Di Mario, Matteazzi, Guiu Vilanova, Russo.

Allenatore: Andrea Chiappella.

ARBITRO: Sig. Galipò di Firenze. Assistenti: Scatragli/Bercigli.

AMMONITI: 63′ Moruzzi (E)

LIVE MATCH

80′ – Palla in profondità per Popov che, in area, incespica e non riesce a servire nessuno. La palla esce sul fondo.

77′ – Sphpendi si accentra, potrebbe calciare dal limite ma viene ribattuto.

76′ – Ignacchiti lancia per Ceesay, esce Del Frate ed anticipa l’ex Cesena

74′ – Fallo su Guiu e punizione Entella ai 25metri. Calcia Guiu per Franzoni che liscia il pallone.

70′ – Chiamato il cooling break

67′ – Raddoppio dell’Entella con Dalla Vecchia che riceve da Portanova, va via a Tosto e solo davanti a Seghetti non sbaglia.

64′ – Grande parata di Seghetti su Casarotto che spara dalla corta distanza.

63′ – Ammonito Moruzzi che sulla ripartenza degli avversari commette fallo su Nichetti.

62′ – Punizione azzurra lungolo l’out di destra, calcia Saporiti, la toglie un difensore dell’Entella, riparte però l’Empoli e c’è una netta trattenuta su Orlandi in area ligure. Clamoroso come l’arbitro non abbia dato rigore.

61′ – Gara molto frammentata con diversi errori in mezzo al campo da ambo le parti.

56′ – Saporiti pesca Busiello in area, il tiro è deviato ed arriva nella mani di Del Frate.

53′ – Si divora un gol clamoroso l’Entella con Russo che, servito da Franzoni, calcia fuori da pochi passi.

51′ – Saporiti parte centralmente, fa buona parte del campo poi sbaglia clamorosamente l’appoggio per Busiello.

49′ – Ci prova Busiello dal limite con la palla che esce sopra la traversa. In porta per l’Entella adesso Del Frate.

47′ – Fallo di Bembnista su Guiu Violanova. Punizione ai 25metri sulla sinistra per i liguri. Calcia Guiu, palla ribatutta, la rimette dentro Boccadamo con la sfera che esce.

46′ – Non avendo un supporto specifico non evidenzieremo i cambi dell’Entella. Nel proseguo del LIVE potranno comparire nomi di giocatori in panchina.

2° Tempo

48′ – Finisce la prima frazione sul punteggio di 1-1

46′ – Serie di strattonamenti in area ligure tra Orlandi e Parodi, per l’arbitro è tutto regolare, il nostro giovane riesce a calciare con palla fuori.

45′ – Ci prova Baralla da sottomisura, respinge il portiere, la palla va a Belardinelli ma non riusciamo a concretizzare.

44′ – Ceesay scappa sulla destra, cerca il cross, viene rimpallato e non c’è nemmeno angolo.

43′ – Guarino costretto al cambio per un problema all’inguine.

39′ – Ci prova Indragoli dai 20metri: alto.

38′ – Bel cross di Bariti da destra, ci arriva da ottima posizione Fumagalli che per fortuna colpisce malissimo mettendola fuori.

37′ – Sul secondo angolo la palla è messa fuori, al limite arriva Parodi in spaccata con la sfera che va tra le braccia di Perisan.

36′ – Indragoli chiude Bariti in angolo. Il terzo per i liguri. Batte Bariti, la toglie Indragoli, arriva poi Boccadamo con Carboni che di testa la rimette in corner.

34′ – Tiro cross di Boccadamo da sinistra che rischia di diventare un pericolo anche per l’arrivo di Franzoni sul secondo palo.

31′ – L’Empoli perde palla sulla sua trequarti, può partire Castelli sul quale c’è un grane intervento difensivo di Guarino. Palla in angolo, Angolo calciato da Fumagalli sull’esterno della nostra porta.

29′ – GOL DELL’EMPOLI !!!! Ignacchiti la pareggia. Palla in area avversaria con Orlandi che spara a colpo sicuro sul portiere, la palla arriva ad Ignacchiti che sulla seconda palla non sbaglia.

25′ – Chiamato dal direttore di gara il cooling break

22′ – L’Entella conquista un angolo con Fumagalli. L’angolo è calciato da Karic, palla nella nostra area, spazza Tosto.

21′ – Punizione per l’Entella ai 20 metri, calcia Franzoni, libera la nostra difesa.

19 – Franzoni va dal dischetto e non sbaglia. Entella in vantaggio

18′ – Fallo di Ceesay su Karic nella nostra area ed è calcio di rigore per l’Entella.

17′ – Baralla manda praticamente in porta Busiello che calcia davvero male con la palla che esce sul primo palo.

15′ – Calcia lo stesso Fumagalli con palla che esce alla sinistra di Perisan.

14′ – Fallo di Ignacchiti su Fumagalli e punizione pe l’Entella al limite della nostra area.

10′ – Carboni recupera una buona palla sulla trequarti, scambio con Orlandi, poi Busiello che va al tiro a giro: palla fuori ma si era alzata anche la bandierina del fuorigioco.

6′ – Ceesay prova a scappare sulla destra, entra in area ma poi il suo appoggio è deficitario e la palla va sul fondo.

4′ – Duro contrasto a centrocampo con il giocatore dell’Entella Franzoni che ha la peggio su Indragoli.

2′ – Malinteso tra Guarino e Perisan con un rischio che si poteva concretizzare. Per fortuna la palla esce sul fondo.

0′ – Si gioca con un centrocampista in più vista anche la carenza di attaccanti. Rientra Shpendi, che parte dalla panchina, mentre non ci sono Ebuehi e Goglichidze per gestione, Ilie per un fastidio. In cosa al LIVE la diretta streming video.

1° Tempo