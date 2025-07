Domani, al massimo lunedi, Fulignati tornerà a vestire la maglia azzurra. Stavolta però sarà per giocare, per essere protagonista, per difendere la titolare la porta della sua squadra del cuore. Da tempo parliamo di questa situazione, lanciata proprio su queste pagine ormai diverse settimane fa, una situazione che ad un certo punto ha visto una sorta di stallo ma solo per cause interne ai grigiorossi.

Adesso è tutto fatto, non ci sono più indugi ed Andrea è da considerarsi già un calciatore a disposizione di Pagliuca. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Immaginiamo che sarà quasi parallelo il passaggio di Seghetti in prestito con il Livorno ad essere ad oggi in vantaggio. In attesa del comunicato che ufficializzerà il tutto, diamo già il bentornato ad Andrea Fulignati.