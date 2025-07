Operazione molto veloce quella che vede arrivare, ufficialmente, l’esterno sinistro Brando Moruzzi. Il calciatore di proprietà della Juventus, lo scorso anno a Pescara, arriva ad Empoli per mettersi a disposizione di mister Pagliuca. La formula con cui arriva Moruzzi è quella del prestito con diritto di riscatto.

Moruzzi è un ex Empoli, passato da Monteboro da molto giovane per poi passare alle giovanili della Sangiovannese dove ha completato il suo percorso prima del professionismo. Lo scorso anno, come già scritto, è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Pescara verso la promozione in serie B. Pagliuca lo inserirà in una delle posizioni da laterale esterno sinistro.

A Brando il nostro benvenuto, anzi, bentornato, ad Empoli.