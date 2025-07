Avevamo anticipato il suo nome all’inizio di luglio, e con il passare delle settimane la situazione si è evoluta fino a raggiungere un punto di concreta definizione. Parliamo di Nosa Edward Obaretin, classe 2003, difensore di proprietà del Napoli che nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie B con la maglia del Bari. L’indiscrezione lanciata proprio attraverso le nostre pagine ha trovato conferma nel corso di queste ultime settimane, e ora l’operazione sembra davvero a un passo dalla chiusura: Obaretin potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Empoli già all’inizio della prossima settimana.

Difensore centrale di ruolo, Obaretin è in grado di adattarsi anche come braccetto sinistro – e, all’occorrenza, anche a destra – in una linea difensiva a tre. Nel sistema di gioco di Guido Pagliuca, che prevede proprio questo tipo di assetto, il difensore nigeriano può essere impiegato principalmente in due posizioni: da centrale puro o da braccetto sinistro. Fisico imponente, ottima presenza nei duelli aerei e grande efficacia nel corpo a corpo: queste le sue principali doti. Secondo chi lo ha seguito da vicino a Bari, Obaretin è anche dotato di un buon senso dell’anticipo. La sua struttura gli permette di imporsi nei contrasti, ma sorprende anche per la velocità sulla lunga distanza, qualità utile per coprire la profondità o contenere attaccanti particolarmente rapidi.

Nella stagione 2024/25 ha collezionato 26 presenze con la maglia del Bari, mettendo a referto anche un assist nel pareggio per 1-1 contro il Cesena. Ora, salvo sorprese, la sua carriera proseguirà a Empoli, dove l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.