Diciassettesimo giorno di lavoro in questo venerdi di fine luglio. Squadra anche oggi impegnata in una doppia seduta di lavoro. Mister Pagliuca alza ancora un po’ i ritmi e vuole maggiore velocità nella circolazione della palla. Da evidenziare una lunga chiacchierata del mister con tutta la squadra in cerchio, discorso motivazionale e carico quello di Pagliuca. Si prova sempre il 3-4-2-1 e quella di oggi è sembrata proprio una rifinitura vera e propria, c’è voglia di misurarsi contro l’Entella nel test che si giocherà domani alle 18:30 a Petroio. Si lavora ovviamente sulle due fasi con grande attenzione al ruolo del play che ad oggi è incarnato da Belardinelli, un Belardinelli che sembra stare finalmente molto bene.

Una buona notizia è anche quella del rientro di Shpendi. L’attaccante albanese ha sostenuto completamente l’allenamento con il gruppo mettendoci davvero grande impegno; a volte era lo stesso Pagliuca a ricordargli che era appena rientrato. Senza togliere niente a nessuno, perchè davvero c’è una grande profusione d’impegno da parte di tutti, Ilie e Busiello sono quelli che rubano maggiormente l’attenzione. In campo anche Curto, ufficializzato pochi minuti fa. Stando anche a quello che ha provato il mister, e capendo che le carte potrebbero anche essere mischiate, proviamo ad ipotizzare l’undici iniziale di domani.

In porta uno tra Seghetti e Perisan, sicuramente qui ci sarà alternanza al 50%. La difesa a tre, vedrà Guarino in mezzo e Tosto a sinistra, resta da capire se si vorrà dare spazio a Goglichidze o partire con Indragoli. Curto non dovrebbe partire dall’inizio. Ceesay e Carboni saranno i due laterali di centrocampo con Belardinelli ed Ignacchiti in mezzo. La punta dovrebbe essere Busiello vista anche l’assenza di Konate, dietro si muoveranno Ilie ed uno tra Saporiti e Shpendi.