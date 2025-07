L’Empoli piazza uno dei primi colpi in difesa andando a prelevare il difensore centrale, classe 1999, Marco Curto. Come vi avevamo accennato ieri, per il calciatore è un ritorno, visto che aveva già giocato in azzurro nonostante sia stato solo in Primavera. Curto arriva a titolo definitivo dal Como, proprietario del suo cartellino, anche se l’ultima stagione l’ha passata in prestito al Cesena e poi alla Sampdoria.

Como 1907 comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Marco Curto all’Empoli FC. Nella stagione 2023/24, Curto ha contribuito allo storico ritorno in Serie A dei Lariani dopo 21 anni con 25 presenze nel campionato di Serie B. Tutto il club augura il meglio a Marco per il suo futuro personale e professionale