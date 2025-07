Il mercato dell’Empoli guarda con attenzione al reparto difensivo, un settore che – al pari degli altri – necessita di innesti capaci di garantire esperienza e qualità. Oltre ai profili già noti, come quello di stamani, nelle ultime ore è emerso con forza un nome che rievoca ricordi passati: Marco Curto. Classe 1999, napoletano di nascita, Curto è una vecchia conoscenza del club azzurro. Arrivato nell’estate del 2017 dalla Primavera del Milan, fu accolto a Empoli con grande interesse, ma la sua avventura si limitò al settore giovanile, dove collezionò 46 presenze e due reti con la Primavera. Non trovò mai spazio in prima squadra e fu quindi ceduto in prestito, prima alla Reggina e poi alla Virtus Verona, fino al trasferimento a titolo definitivo al Südtirol nell’agosto 2020.

Attualmente di proprietà del Como, Curto ha disputato l’ultima stagione in Serie B, dividendosi tra Cesena e Sampdoria. Dopo una prima parte di campionato in Romagna, si è trasferito a Genova, dove ha guadagnato minutaggio e fiducia, chiudendo da titolare il finale di stagione. Nello spareggio salvezza contro la Salernitana ha giocato appena 14 minuti, ma tanto è bastato per segnare il gol che ha messo il sigillo sulla permanenza dei blucerchiati in cadetteria. Proprio la Sampdoria sarebbe interessata a riaverlo e avrebbe avviato contatti con il Como. Tuttavia, l’Empoli è fortemente intenzionato a valutare il suo ritorno, questa volta per offrirgli finalmente un posto nella rosa della prima squadra.

Curto è un difensore centrale naturale, ma può adattarsi anche da braccetto di destra in una difesa a tre, caratteristica che ne aumenta l’appeal tattico. È un giocatore aggressivo nei contrasti, efficace in marcatura e capace di tenere testa anche ad avversari più fisicamente strutturati. Non è un regista difensivo puro, ma sa gestire il pallone con sufficiente sicurezza, impostando l’azione da dietro con precisione. Chi lo ha visto all’opera a Genova lo descrive come un professionista serio, affidabile e determinato, capace di mantenere un atteggiamento positivo anche in momenti complessi. La notizia dell’interesse dell’Empoli è rimbalzata anche su alcuni portali nazionali dedicati al calciomercato, segnale che le conferme sono concrete. Non è da escludere, dunque, che nelle prossime ore possa esserci un dialogo approfondito tra Empoli e Como per riportare Curto dove tutto era iniziato.