Giuseppe Pezzella è di fatto un giocatore della Cremonese. Mancano ancora gli annunci ufficiali dei club (che integreremo in questo stesso pezzo) ma è tutto fatto ed il giocatore da ieri è a Cremona. Come anticipato, oggi ci saranno le visite mediche in seno al club grigiorosso e poi da li si andrà alla firma del contratto. Se non ci sono particolari novità, che magari capiremo proprio quando arriverà l’ufficializzazione, all’Empoli dovrebbero andare due milioni di euro. Cifra sicuramente importante che va ad accrescere l’importo maturato dalla campagna cessioni stagionale.

Pezzella era arrivato ad Empoli nel luglio del 2023 dal Parma e lascia la maglia azzurra con 59 presenze totali e 4 assist (arrivati tutti nell’ultimo campionato di serie A). Lo scorso anno, sotto la guida di D’Aversa, è stato sicuramente quello del suo miglior rendimento con una prima parte di stagione davvero importante.