Come noto, il Sassuolo è una delle squadre maggiormente interessate a Saba Goglicizde. Il difensore georgiano di proprietà dell’Empoli è in uscita e, oltre a Parma e Bologna, anche il club neroverde ha messo gli occhi su di lui con particolare attenzione. Al momento non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa tra le parti, ma lo scambio di informazioni tra i due club è attivo e concreto. In questo contesto, come anticipato dall’edizione odierna de Il Tirreno, potrebbe emergere un profilo di interesse per l’Empoli da inserire come eventuale contropartita tecnica. Il ruolo è lo stesso, quello del difensore centrale, e il nome in questione è quello di Cas Odenthal, olandese classe 2000. Un giocatore che conosce già bene il campionato di Serie B, avendo collezionato 82 presenze tra Como e Sassuolo, condite da tre reti e due assist.

Nella scorsa stagione, Odenthal è stato protagonista nella prima parte di campionato, risultando praticamente un titolare fisso nelle prime giornate. Tuttavia, da febbraio è completamente sparito dai radar: l’ultima presenza risale al 1° febbraio, quando entrò nel finale della vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia. Da quel momento, solo panchine e tre esclusioni totali dai convocati. Si è rivisto in campo soltanto all’ultima giornata, a promozione già acquisita, da titolare nella sconfitta contro il Frosinone. Il difensore è considerato in uscita, anche perché non rientrerebbe nei piani tecnici di Fabio Grosso per la Serie A. L’idea di inserirlo nell’operazione Goglicizde stuzzica anche il Sassuolo, e il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, sta seriamente valutando questa possibilità. Il classe 2000 è cresciuto nelle giovanili dell’Utrcht per poi passare al Nec dove è si è maggiormente distinto. Il Sassuolo lo ha acquistato dal Como per un milione di euro più percentuale sulla rivendita.

Odenthal è un centrale difensivo dal fisico imponente – 190 centimetri – e dotato di grande solidità strutturale. Eccelle nei duelli aerei, è abile nelle chiusure e difficile da superare nell’uno contro uno. Tatticamente disciplinato e reattivo nelle letture, nelle esperienze con Como e Sassuolo ha mostrato personalità e uno spirito da leader, guadagnandosi la stima di compagni e tecnici. Vedremo se nelle prossime giornate il futuro di Goglicizde porterà davvero verso Sassuolo e se Cas Odenthal potrà diventare una nuova pedina dello scacchiere di Guido Pagliuca. Da dire, come curiosità, che Odenthla viene da due campionati di B vinti.