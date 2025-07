Va avanti il ritiro azzurro che ieri, nella giornata di mercoledi (doppia seduta), ha toccato il quindicesimo giorno di lavoro. Mister Pagliuca insiste sui principi che che fin da subito ha messo dentro e lo fa attraverso diverse esercitazioni mirate. Il centrocampo è un po’ il fulcro di tutto, li si annidano le principali nozioni ed anche le principiali arrabbiature quando le cose non funzionano. I ritmi ed i carichi si fanno sempre più pesanti e sarà cosi almeno fino alla fine di questa settimana, quando andremo a vivere un test decisamente interessante contro la Virtus Entella.

Ovviamente da ieri manca Giuseppe Pezzella che adesso (si attende solo l’ufficialità) non è più un calciatore azzurro. Sulla via del rientro Shpendi che, questa la speranza, potrebbe fare il suo esordio proprio sabato. Da capire se potrà tornare in gruppo anche Konatè. Buona la seduta degli ultimi arrivati, Ceesay e Carboni che stanno prendendo confidenza con le richieste di Pagliuca. Da evidenziare, poiché è un elemento che da tempo aspettiamo, la buona condizione di Belardinelli che sta facendo vedere cose interessanti.