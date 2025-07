Parte oggi la preparazione alla stagione 2025/2026 per la Primavera dell’Empoli che disputerà il campionato Primavera 2, in seguito alla retrocessione della scorsa stagione nel playout con il Bologna. Per via dei limiti di età imposti dalla categoria saranno i classe 2007/2008 ad avere il compito di riportare gli azzurri nella prima categoria. Chiaramente la rosa è ancora in fase di sviluppo, con diversi giocatori aggregati agli allenamenti della prima squadra vista la ricostruzione ancora in atto. I nuovi acquisti Pasalic e Perin non erano infatti presenti oggi, essendo per il momento sotto il comando di mister Pagliuca. Come già annunciato dalla società è stato confermato Andrea Filippeschi in panchina e con lui ci sarà il seguente staff tecnico:

Allenatore in Seconda: Luca Cacioli

Preparatore Atletico: Marco Coralli

Preparatore Portieri: Matteo Fantozzi

Match Analyst: Andrea Lagna

Medici: Riccardo Ariani, Salvatore Caruso, Marco Mandoli

Recupero Infortuni: Gabriele Toschi

Fisioterapisti: Marco Martini

Dirigente accompagnatore: Mario Menconi

L’allenamento di oggi è iniziato con dei circuiti di attivazione muscolare, per poi insistere particolarmente su esercizi di tecnica e infine sul posizionamento in una sorta di partitella simulata dove l’obiettivo era alzare il pressing fino al portiere ed evitare che l’altra squadra potesse risalire il campo. Si è visto quanto tenga Filippeschi ad un possesso palla che non sia fine a sè stesso ma ricerchi continuamente la palla diagonale sul mediano o la mezz’ala mentre si imposta dalla difesa.

Le sensazioni che arrivano dopo questo primo allenamento è che la squadra possa già contare su delle solide basi in quanto a talento e forza fisica. Il mercato è comunque ancora lungo e manca tanto all’inizio del campionato a metà settembre, quindi il tempo per lavorare non manca. Sarà importante gestire i giocatori anche dal punto di vista mentale, di modo che sfruttino in maniera positiva la pressione derivante dalla necessità di risalire in Primavera 1 il prima possibile e non venga sottovalutata la categoria. Bisogna rimanere umili, credere nel lavoro quotidiano sul campo ed aggredire ogni partita. Personalmente mi auguro che a differenza dell’anno scorso venga dato modo a questi giovano di concentrarsi sulla Primavera e non vengano tirati in mezzo per risolvere i problemi della prima squadra. Chiariamoci: l’augurio è che i giovani salgano per aver dimostrato costantemente di meritare un’occasione ad un livello superiore e non per fare da “tappabuchi” in panchina senza mai vedere il campo.

Proprio oggi sono state anche annunciate le prime uscite della squadra che affronterà in amichevole prima la Primavera del Parma e poi la prima squadra del Poggibonsi con la seguente programmazione:

– Empoli-Parma Primavera (sabato 2 agosto ore 11.30, Centro Sportivo “E. Filippetti” a Riale di Zola Predosa)

– Poggibonsi-Empoli (sabato 9 agosto ore 17:30, Stadio Comunale “S. Lotti”)