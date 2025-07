Il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha parlato quest’oggi in conferenza stampa per parlare della vicenda Stadio.

Un nuovo stadio ‘Carlo Castellani’ che nel progetto accoglie tutte le richieste presentate dall’amministrazione comunale al termine del percorso partecipativo, con lavori importanti per tutto il quartiere di Serravalle (due rotatorie, pavimentazione del parcheggio del Parco, il Sussidiario che diventa una piazza aperta, rifacimento del ponte sull’Orme, il riammodernamento del PalAramini) e con una significativa riduzione dell’impatto commerciale con 8 botteghe al posto delle iniziali 23.

Questa la presentazione in conferenza stampa, dopo i passaggi con i comitati cittadini e con il Consiglio comunale, da parte del sindaco Alessio Mantellassi degli aggiornamenti sulla vicenda stadio. Che conclude con il primo sì, quello della dichiarazione di pubblica utilità, che verrà firmata nella prossima giunta, a sancire la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi preliminare, in vista di quella decisoria.

LA DICHIARAZIONE – “È un punto dove non eravamo mai arrivati – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – ed è tra gli esempi più avanzati anche a livello nazionale. Oggi comunichiamo le condizioni per la pubblica utilità, vuol dire che il progetto dello stadio dopo le importanti modifiche richieste va bene, faremo ora i percorsi di valutazione sull’impatto ambientale e poi partiremo con la Conferenza dei Servizi decisoria. Eravamo partiti con un diverso progetto di stadio, che ora è molto migliorato perché vede una riduzione dell’impatto commerciale e un pacchetto di opere pubbliche e legate alla viabilità. Il progetto va avanti con grande serietà, ringrazio i nostri uffici, la dirigente Roberta Scardigli incaricata del Rup, il professor avvocato Federico Orso che ci ha supportato, il dottor Bresci e tutti gli uffici comunali”.

UN ANNO DI LAVORI E INCONTRI – “Dal 15 luglio 2024, data di presentazione del primo progetto da parte dell’Empoli Fc sul nuovo stadio, a oggi abbiamo lavorato incessantemente – continua il sindaco Mantellassi –. Abbiamo realizzato il percorso partecipativo StadioInsieme, che ha portato a raccogliere le indicazioni della cittadinanza, abbiamo formato un gruppo di lavoro interno al Comune, abbiamo indetto la conferenza dei servizi preliminare, abbiamo sciolto tutti i nodi giuridici e finanziari e oggi finalmente arriviamo alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta”. Alla Conferenza dei Servizi preliminare hanno partecipato circa quindici enti, tra amministrazioni pubbliche e gestori dei sottoservizi. Tra questi, naturalmente, anche l’Azienda USL Toscana Centro, l’ARPAT, la Soprintendenza di Firenze e Acque Spa. La proposta dell’Empoli è passata al vaglio di tutte le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi più delicati, quali salute, paesaggio e ambiente. Oggi, 24 luglio 2025, si conclude la prima fase con l’accettazione da parte dell’Empoli FC di tutte le richieste di modifica allo stadio dell’amministrazione annunciate con un atto di giunta il 16 gennaio 2025.

COME CAMBIA IL PROGETTO – Le richieste, tutte accettate, sono:

– Ridurre gli esercizi di vicinato che passano da 23 con oltre 6.000 mq di superficie complessiva a soli 8 con 2.900 mq di superficie complessiva

– Non avere un albergo nell’area del Sussidiario ma uno spazio pubblico, dare aree alternative per un contributo in-kind come previsto dalla ‘Legge Stadi’. Le aree scelte dal soggetto proponente sono la vecchia scuola di Pontorme, inutilizzata al momento e rimasta invenduta, un’area verde vicino lo svincolo Empoli Centro della Fi-Pi-Li, e un’area dietro l’Avis con destinazione edificatoria a servizi.

– Un pacchetto di opere pubbliche che includesse una rotatoria davanti le scuole Vanghetti, una rotatoria in via Serravalle per San Martino con via delle Olimpiadi, il riammodernamento del PalAramini, il rifacimento del ponte sull’Orme e la pavimentazione del parcheggio di Serravalle da 817 posti

– Incontri di monitoraggioRimane la concessione del diritto di superficie per 73 anni, al cui termine l’opera tornerà in mano interamente pubblica.

È calata la capienza a 17.800 posti con un progetto che rimane sostanzialmente uguale a livello di dimensioni. Rimarrà anche l’area a verde dietro il PalAramini, con un campo per street basket che potrà essere usato, solo nei giorni delle partite, per allocare mezzi per le trasmissioni televisive delle partite dell’Empoli Fc. Rimarranno le realtà sportive presenti attualmente sotto alla Maratona.

I PARERI DEGLI ENTI – Tutti gli enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi hanno reso parere positivo, ferme talvolta alcune indicazioni che l’amministrazione ha integralmente fatto proprie. Acque Spa ha fornito la planimetria completa con tubazioni, pozzi, acque grezze e fognatura. Asl Toscana Centro ha chiesto una valutazione di impatto sul traffico e sull’aria. Da Arpat sono arrivate le prescrizioni per il cantiere in merito al contenimento dei rumori e all’impatto sulla cittadinanza.Un altro parere molto importante, rilasciato a tutela del Comune, è quello legato alla valutazione finanziaria, a cura del dottor Roberto Bresci, che ha ravvisato una sostanziale solidità e una buona tenuta del piano economico-finanziario.

E ORA COSA SUCCEDE – Domani, venerdì 25 luglio, verrà dichiarata la Pubblica Utilità condizionata al rispetto di tutte le indicazioni emerse dalla conferenza dei servizi, tra le quali, per menzionare quelle più importanti:

– la verifica di assoggettabilità a Via per parcheggio di Serravalle da parte dell’Unione dei Comuni;

– la verifica, da parte di Città Metropolitana di Firenze, della assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) dell’intero progetto, nella parte in cui questo contempla una variante agli strumenti urbanistici vigente e adottato.

“Il percorso è dunque instradato seguendo gli imperativi a cui ho sempre fatto riferimento: fare, fare bene e fare insieme”, chiosa il sindaco Mantellassi.

Comune di Empoli