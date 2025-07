Torniamo a parlare della situazione portiere e, più precisamente, di Andrea Fulignati. C’è poco da aggiungere a quello che è un interesse concreto da parte dell’Empoli con, perché anche questo è già assodato, la volontà del giocatore di difendere la porta della “sua squadra”. Niente di nuovo se non che le tempistiche adesso dovrebbe essersi decisamente accorciate.

Questo perché la Cremonese sta definendo, a sua volta, per il proprio nuovo portiere. Non sarà però Gollini (come scritto due giorni fa) ma Audero che, appunto, è ai dettagli con i lombardi.

A quel punto si potrà aprire definitivamente al passaggio di Fulignati in azzurro con una formula che ancora non conosciamo.