Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Sannazzari di Chiavari per Entella-Empoli, undicesimo turno di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 1° novembre alle ore 17.15.
I biglietti del settore ospiti Gradinata Nord” (1729 posti) sono disponibili al costo di € 14,00 compresi i diritti di prevendita online su etes.it e nelle ricevitorie Etes autorizzate sul territorio nazionale; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).
I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo e-mail accrediti@entella.it entro il termine perentorio di venerdì 31 ottobre alle ore 13.00.
La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 31 ottobre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Chiavari se sprovvisti di tagliando.
Per i tifosi azzurri che raggiungeranno lo Sannazzari di Chiavari, l’uscita autostradale indicata è quella di Lavagna (GE) per poi proseguire fino al settore ospiti dove è previsto un parcheggio riservato
dovrebbe pagarci il biglietto la società per vedere lo spettacolo indegno che ci offrono ogni volta…
con la Sampdoria una delle partite tecnicamente più scarse della serie B da che ho ricordanza.
Due ore per andare 2 ore per tornare, è Ognissanti, muoviamoci. Anche solo per fare una girata con mangiata di pesce.
mettere pesce e chiavari nella stessa frase è da geni!
“Sempre con te se vincerai….sempre con te se perderai….non ti lasceremo mai….lotterem sempre con teeeeee”
FORZA EMPOLI!