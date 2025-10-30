Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del decimo turno di Serie B e tra i giocatori squalificati c’è anche l’esterno azzurro Salvatore Elia che sarà costretto a saltare la trasferta con l’Entella a causa dell’espulsione rimediata nell’ultima gara con la Samp.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ELIA Salvatore (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario