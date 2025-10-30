Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del decimo turno di Serie B e tra i giocatori squalificati c’è anche l’esterno azzurro Salvatore Elia che sarà costretto a saltare la trasferta con l’Entella a causa dell’espulsione rimediata nell’ultima gara con la Samp.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ELIA Salvatore (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
Mister Dionisiiiiii … Lì sulla fascia … fallo giocare più avanti oppure con un terzino dietro e tutto di incanto cambia sul fronte attacco ………….
Sveglia, con queste espulsioni idiote … troppe distrazioni.