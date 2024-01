Omar Rahman, capo scout della GB1 Football Agency, componente dell’entourage di Caprile, ha rilasciato un intervista a Sportitalia per parlare del suo assistito.

Ora stiamo finalmente rivedendo il vero Caprile. Quanto ha condizionato questa sua stagione l’infortunio alla caviglia?

“Seneca diceva “Il fuoco prova l’oro e la sventura la forza dell’uomo”: la stagione di Elia credo che sia la maggior espressione di questa frase . È stato un ostacolo, non lo possiamo negare, ma lui l’ha vissuta da uomo, non abbattendosi e nemmeno piangendosi addosso”.

Più in generale, come è stato questo suo impatto con la Serie A?

“È stato un impatto importante non lo possiamo negare. L’importanza delle partite richiedeva massima applicazione e massima concentrazione e lui ha messo in campo ambedue le cose“.



In più di una occasione si è parlato di un suo possibile ritorno al Bari. Erano vere queste voci?

“Leggere voci di mercato a novembre mi fa sempre sorridere, Bari è stato certamente un capitolo importantissimo della sua carriera, una piazza che ha dato molto ad Elia e che lui ha ripagato alla grande , ma erano semplici illazioni giornalistiche“.



Lei conosce Caprile da tanti anni. Come si può riassumere il suo percorso? E quanto importanti sono stati i suoi anni al Leeds?

“Elia ha una caratteristica importante: non si fa abbattere da nulla. Per lui nulla è insormontabile e reagisce a tutto ciò che succede sempre con estremo equilibrio. Leeds tecnicamente e umanamente è stata un esperienza unica e fondamentale per lui, a 18 anni ritrovarsi in un club storico, in un calcio con metodologie diverse dal nostro e in piena pandemia lo hanno temprato e lo hanno fatto diventare l’uomo e il calciatore che è oggi. Il suo percorso è sempre stato in salita e costellato di sfide intriganti che lo hanno portato prima a raggiungere i play-off da protagonista con la Pro Patria e di seguito una finale col Bari per la Serie A, sfumata come tutti sanno all’ultimo minuto. Ma questo fa parte del passato, ora bisogna guardare al futuro e alla salvezza dell’Empoli“

Ora che ha ripreso il posto da titolare, si può dire che, almeno fino a giugno, il suo futuro sarà ad Empoli?

Sulla titolarità di Elia credo che non spetti a me parlarne, Andreazzoli è stato chiaro sul punto. Elia è dedito al duro lavoro quotidiano ed è pronto, insieme alla squadra, ad affrontare questo 2024 con il fuoco dentro per arrivare alla salvezza“.