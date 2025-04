Queste le parole del trequartista azzurro, Jacopo Fazzini, al termine della gara persa a Firenze. Per PE, in sala stampa, Alessio Cocchi. Dalle 12 di domani verrà rilasciato il video della conferenza stampa.

Momento a due facce: secondo gol consecutivo ma manca la vittoria da 19 giornate. Come uscirne?

“Sicuramente continuando a lavorare e dando qualcosa in più. Per quanto riguarda il mio momento, sono felice dei gol quando contribuiscono a dare una mano e nel risultato. Oggi non sono serviti, ma continuiamo a lavorare con determinazione”.

Ti aspettavi un approccio più determinato? E magari anche più coraggio dopo il 2-1?

“Nel primo tempo ci è mancato qualcosa, sembrava che loro avessero più voglia di vincere e questo non deve succedere. Dobbiamo fare di più, è palese. Nel secondo tempo abbiamo dato una scossa ma non è bastato”.

Arrabbiato con Solabkken? Poteva fare doppietta e aver segnato già nel primo tempo, non si fosse portato la palla oltre la linea?

“No, assolutamente, ma sono dettagli che possono farti salvare o meno, farti vincere o perdere”.

Mai sentito distratto dal mercato?

“Sono sempre stato concentrato sull’Empoli e sulla salvezza. Il mercato è passato, siamo ad aprile, ho avuto un problema muscolare che mi ha tenuto fuori qualche mese”.

Quanti punti servono per salvarsi?

“Sinceramente non lo so, ma pensiamo a noi stessi. Dobbiamo ritrovare la vittoria perché senza è dura”.