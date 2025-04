Queste le pagelle dei calciatori azzurri usciti sconfitti dall’Artemio Franchi nel derby disputato questo pomeriggio

VASQUEZ: 6 Difficile poter fare di più sui due gol viola. Un’ottima parata su Gudmundsson da distanza ravvicinata.

GOGLICHIDZE: 5,5 Ci sono delle responsabilità molto ampie sul taglio di Adli che porta al primo gol viola. Nel primo tempo sbaglia anche un paio di appoggi. Si riscatta, parzialmente, con la palla che mette sui piedi di Fazzini per il gol azzurro.

SAMBIA: S.V.

ISMAJLI: 6 Gara sostanzialmente ordinata e precisa. Cerca di raddoppiare su Mandragora in occasione del secondo gol viola ma non ci riesce.

VITI: 5,5 Un primo tempo a corrente alternata quando si trova a dover combattere, come in occasione della rovesciata di Mandragora. Cresce e gioca una ripresa più sicura.

GYASI: 5,5 Fatica molto nel confronto con Gosens. Nel primo tempo è spesso impreciso e ci sono delle responsabilità sul primo gol fiorentino visto che tarda la salita e tine in gioco Adli. Qualcosa di meglio nel secondo tempo.

GRASSI: 5 Non convince molto la prova del capitano che nel primo tempo sbaglia quasi tutte le letture e calcia troppo timidamente in porta quando ha l’occasione. Nella ripresa arriva il cambio visto che non innesca mai la marcia in più.

KOVALENKO: 6 Entra bene in partita trovando spesso i giusti tempi. Peccato per quel tiro nel finale che parte troppo dritto.

ANJORIN: 5,5 Non il giocatore devastante entrato domenica scorsa. Ci mette molto ad ingranare e spesso si fa disorientare.

HENDERSON: 6 Non manca la solita “garra” che si vede anche in occasione del giallo che rimedia. Tanta volontà ed anche più precisione del compagno che rileva.

PEZZELLA: 6 Forse l’unico che si salva nel primo tempo. Scende sempre bene sulla sinistra creando difficoltà alla retroguardia viola. Anche in fase di non possesso si fa apprezzare.

FAZZINI: 6,5 Se non fosse stato per la pressapochezza di Solbakken si potrebbe parlare di doppietta e, forse, di altro risultato. Nel primo tempo fa più fatica – come tutti i compagni – ma si fa trovare sempre nel posto giusto. Cresce nella ripresa e non spreca la palla d’oro che gli capita.

KONATE: S.V.

ESPOSITO: 6 Si muove molto e la sua partita va apprezzata parecchio senza il pallone; in questo leggersi il movimento che fa in occasione del nostro gol.

SOLBAKKEN: 4,5 Sbaglia tutto quello che può sbagliare!

COLOMBO: 5,5 Entra con piglio ma poi si vede poco.

MISTER D’AVERSA: 5,5 Non era facile oggi, si sapeva, ma non si può sbagliare tutto quello che si è sbagliato nel primo tempo. Si parla di dettagli, si lavoro sui dettagli ed in questi l’Empoli perde la partita. Nel primo tempo si salva solo l’approccio dei primi cinque minuti. Sterzata nella ripresa con una squadra che ci mette un’altra anima, accorcia e ci prova fino in fondo. Non premiate le scelte di Anjorin e, soprattutto, Solbakken dall’inizio. Se il Lecce perde tiriamo un sospiro di sollievo e siamo sempre più che in corsa.