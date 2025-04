F I O R E N T I N A 2 E M P O L I 1

7′ Adli; 25′ Mandragora; 56′ Fazzini

Al “Franchi” vince la Fiorentina 2-1 il derby. Viola avanti nel primo tempo con Adli e Mandragora, poi nella ripresa il pareggio di Fazzini. Una gara, quella azzurra, dai due volti; un primo tempo pessimo, condito da tantissimi errori (compresi quelli che portano ai gol della Fiorentina), un secondo tempo invece vivace ed interessante con il gol di Fazzini che non basta. Non era facile e lo sapevamo, però la sensazione che abbiamo, a caldo, è quella di aver perso questa gara con le nostre mani. Come già detto, i due gol della Fiorentina nascono da errori piuttosto marchiani della nostra difesa, ed arrivano negli unici affondi che i padroni di casa fanno nel corso della prima frazione di gioco. C’è poi da dire che gli azzurri, quando in possesso, sbagliano veramente tutte le scelte. Diversa la musica nella ripresa dove la squadra, che logicamente deve recuperare, si trova spesso dalle parti di De Gea e lo fa con maggior ordine. Arriva il gol di Fazzini ed in un paio di altre occasioni si sarebbe potuto avere un pizzico più di fortuna e precisione. Al di la del gol è positiva la partita di Fazzini, va bene Pezzella (unico positivo anche nel primo tempo) mentre è al limite del drammatico la prova di Solbakken. Non bene nemmeno la difesa che troppo spessa è apparsa incerta. In attesa della gara del Lecce (che ha l’Atalanta a Bergamo) la classifica resta ferma e non cambia niente, c’è sempre la sensazione che il destino sia nelle nostre mani ma non possiamo commettere tutte le ingenuità viste oggi.

FIORENTINA (3-5-2) : De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri (58′ Comuzzo); Folorunsho (69′ Parisi), Mandragora, Cataldi, Adli (58′ Richardson), Gosens; Gudmundsson (81′ Fagioli), Beltran (69′ Zaniolo).

A Disp: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Caprini.

Allenatore: Raffaele Palladino

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (88′ Sambia), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (76′ Kovalenko), Anjorin (46′ Henderson), Pezzella; Fazzini (81′ Konate), Solbakken (46′ Colombo); Esposito.

A Disp: Seghetti, Silvestri, Brancolini, Marianucci, Tosto, Bacci, Campaniello, De Sciglio, Asmussen.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Meli/Alassio. VAR: Marini/Guida

AMMONITI: 16′ Beltran (F); 19′ Anjorin (E); 52′ Henderson (E); 54′ Cataldi (F); 77′ Mandragora (F)

LIVE MATCH

98′ – Finisce al Franchi, perdiamo 2-1. Buon secondo tempo degli azzurri, diverse occasioni, il gol, ma non basta. Restiamo fermi in classifica, è un girone intero che non viciamo.

96′ – Tiro della disperazione di Kovalenko da lontano ma la palla esce in maniera innoqua.

94′ – Tiro cross di Pezzella completamente sbagliato. Palla che esce, tira un sospiro di sollievo il Franchi.

91′ – Palla d’oro per Kovalenko che spara violentemente ma centralmente in porta, De Gea a pugni chiusi dice di no. Che occasione per il pareggio!!!!

90′ – Saranno sei i minuti di recupero.

89′ – Kovalenko prova a metterla in mezzo da destra, dentro l’area viola, De Gea esce e la fa sua.

88′ – Ultimo cambio per D’Aversa: Sambia per Goglichidze.

88′ – Cross di Parisi per Richardson, fallo di quest’ultimo su Goglichidze.

86′ – Calcia la punizione Mandragora, palla sulla nostra barriera.

85′ – Fallo di Kovalenko su Parisi e punizione ai 20metri centralissima.

82′ – Cross di Gyasi da destra che esce sul fondo.

81′ – Cambio azzurro: Konate per Fazzini.

79′ – Proteste viola perchè l’arbitro ferma il gioco vedendo Fazzini a terra. La Fiorentina stava impostando.

77′ – Giallo a Mandragora che protesta con il quarto uomo per un fallo laterale assegnato all’Empoli.

76′ – Cambio azzurro: Kovalenko per Grassi.

75′ – Attacca la Fiorentina con Richardson ma c’è fallo in attacco.

72′ – Gosens calcia da buona posizione sull’esterno della rete. La sensazione che la palla servita da Zaniolo fosse uscita sul fondo.

70′ – Angolo per gli azzurri, lo trova Gyasi. Primo angolo sulla fascia destra del nostro attacco. Calcia Pezzella, blocca De Gea.

66′ – Grande parata di Vasquez su tiro ravvicinato di Gudmundsson. Cross di Mandragora. Primo angolo per i padroni di casa.

64′ – Rasoterra di Folorunsho dal limite con palla che esce alla sinistra di Vasquez.

62′ – Ottima chiusura difensiva di Gogli su Gudmundsson al limite della nostra area.

56′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FAZZINI FAZZINI FAZZINI. L’Empoli la riapre. Cross da destra di Goglichidze, palla ottima per Fazzini sul disco del rigore ed il numero 10 non sbaglia!!!!

55′ – Esposito al volo dai 20metri, bel gesto ma palla facile tra le braccia del portiere.

54′ – Ammonito Cataldi che ferma Colombo che stava scappando in contropiede.

52′ – Ammonito Henderson per fallo su Adli. Lo scozzese era diffidato.

50′ – Fazzini guadagna una punizione ai 35metri. Palla da fermo gestita male dai nostri con la Fiorentina che recupera.

47′ – Pezzella guadagna il quinto corner per gli azzurri. Scambiano Henderson e Pezzella, quest’ultimo la mette dentro con la difesa viola a liberare.

46′ – Cross di Esposito da destra, blocca De Gea.

46′ – Cambio per gli azzurri: Henderson per Anjorin e Colombo per Solbakken.

2° Tempo

46′ – Finisce il primo tempo con i viola avanti di due. La Fiorentina ha segnato negli unici due veri affondi portati verso la nostra porta, Empoli che sbaglia praticamente tutto dopo un avvio non malvagio.

43′ – Gli azzurri vanno in gol con Fazzini di testa ma il gol non è buono perchè la palla è uscita sul fondo prima del cross di Solbakken, un palla che il norvegese si è trascinato da solo, in maniera amatoriale, oltre la linea di fondo.

37′ – Tiro centrale e telefonato di Grassi dai 20metri, facile la parata del portiere viola.

35′ – Calcia la punizione Anjorin: palla direttamente sopra la traversa.

34′ – Punizione azzurra ai 25metri in posizione centrale. Fallo di Folorunsho su Anjorin.

32′ – Pezzella crossa da sinistra, palla tolta dall’area viola, si avventa sulla sfera Grassi ma commettendo fallo al limite dell’area di rigore avversaria.

29′ – Buona chiusura difensiva di Goglichidze su Gosens, evitato anche l’angolo.

25′ – Raddoppio della Fiorentina. Azione prolungata dei viola nella nostra trequarti, poi il cross in mezzo da desttra di Adli, arriva Mandragora in rovesciata che fa palo gol. Indubbia responsabilità della nostra difesa, su Mandragora c’erano Viti ed Ismajli

21′ – Nuovo corner per gli azzurri, lo trova Fazzini, ancora a sinistra. Batte rasoterra Anjorin, la toglie Adli spazzando.

19′ – Ammonito Anjorin per fallo su Cataldi.

14′ – Clamoroso errore di Solbakken nella nostra area, perde una palla clamorosa su Ranieri che può mettere in mezzo, per fortuna salva tutto Ismajli.

12′ – Fazzini trova il terzo angolo in pochi minuti, sempre sotto la maratona. Battuto corto, ma gli azzurri sbagliano con Anjorin e Pezzella.

11′ – Altro angolo per gli azzurri. Ancora Anjorin, ancora Beltran a toglierla.

9′ – Primo angolo del match, è azzurro, lo trova Pezzella con chiusura di Folorunsho. Calcia Anjorin, la toglie Beltran.

7′ – Fiorentina in vantaggio con Adli. Passaggio in orizzontale dei viola, Adlli sbuca centralmente con difesa azzurra immobile, il francese va solo solo davanti a Vasquez, si ferma, calcia e segna. Posizione regolare, tenuto in gioco dall’esterno di sinistra.

4′ – Sbaglia la Fiorentina a centrocampo, riparte l’Empoli con Fazzini che trova Pezzalla, il tiro in diagonale e la parata con un pugno di De Gea.

2′ – Pezzella spinge a sinistra ma commette fallo su Folorunsho all’altezza della bandierina.

0′ – Solbakken dentro e Colombo in panchina. Si rivedono Ismajli ed Anjorin tra i titolari. Vi anticipiamo che, causa una non perfetta connessione della rete, il LIVE odierno sarà più “light”

1° Tempo