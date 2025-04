CAMPIONATO PRIMAVERA 1 STAGIONE 2024/2025- Domenica 27 aprile 2025 ore 13:00. Centro sportivo ” Crespellano” Crespellano, Bologna

BOLOGNA 2 EMPOLI 0

MARCATORI: 14′ Jaku (B), 59′ Ivanisevic (B),

BOLOGNA: 1 Pessina, 3 Puukko, 7 Jaku, 11 Ravaglioli, 15 Papazov(83′ Nesi), 16 Nordvall, 25 Tonin(70′ Mazzetti), 30 Tomasevic(70′ Amey), 33 Castaldo(85′ Addessi), 43 Toroc(70′ Barbaro), 44 Ivanisevic

A disposizione: 22 Widmer, 4 De Luca, 5 Labedzki, 6 Amey, 19 Nesi, 26 Barbaro, 29 Mazzetti, 31 Addessi, 34 longoni, 40 Negri, 46 N’diaye

ALL. Leonardo Colucci

EMPOLI: 13 Vertua, 2 Moray, 15 Falcusan, 33 Mannelli, 7 El Biache, 97 Olivieri(45′ Majdandzic), 39 Baralla(60′ Zanaga), 24 Baud banaga(60′ Di Leva), 27 Matteazzi, 77 Popov(60′ Tordiglione), 99 Gravelo(83′ Chiucchiuini)

A disposizione: 52 Versari, 23 Majdandzic, 14 Di Leva, 21 Trdan, 23 Huqi, 42 Chiucchiuini, 47 Egan, 48 Zanaga, 80 Scienza, 91 Rugani, 98 Tordiglione

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni

Assistenti: Montanelli, Nicosia

Ammoniti: 48′ Baralla (E), 63′ Majdandzic (E), 65′ Ivanisevic (B), 95′ Barbaro (B)

Espulsi:

-Poco da dire oggi: sconfitta meritata. Manovra offensiva totalmente inesistente e Bologna che ha gestito in tranquillità la partita nel corso dei novanta minuti. Difficile anche trovare i migliori ed i peggiori in una partita dove l’Empoli è stato così poco presente. Anche con i cambi non è variato l’andamento della partita, anzi forse è stato più difficile avanzare una volta perso il punto di riferimento in avanti cioè Popov. Rigore molto dubbio che però non è stato realizzato da Gravelo, aumentando il rammarico e la delusione che questa partita inevitabilmente porterà con sè. Situazione salvezza che si complica con il Bologna che stacca l’Empoli di 3 punti ed azzurri chiamati ad un’impresa nbelle ultime 3 partite contro Lecce, Roma e Juventus. Sarebbe importante quantomeno non farsi staccare di più di 10 punti in modo da tenere viva la speranza dei playout.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

6′: Inizio di partita in cui le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per colpire

10′: Prima occasione per l’Empoli su calcio di punizione battuto da baralla per la testa di Matteazzi che non inquadra la porta.

12′: Grandissima conclusione al volo di Puukko che si stampa sulla traversa

12′: Percussione in area sulla sinistra di Castaldo che impegna un attento Vertua

14′: GOL DEL BOLOGNA! Ancora una percussione dalla sinistra con cross al centro per la testa di Jaku che non può sbagliare.

16′: Fa fatica l’Empoli a stare dietro alle combinazioni veloci dei felsinei, sopratutto sulla parte sinistra del campo

19′: grandissima combinazione tra Olivieri e Popov con il primo che poi sbaglia il controllo in area vanificando l’azione

22′: Intercetto fondamentale di Tomasevic che ferma la ripartenza guidata da Popov e Gravelo con il primo che sarebbe andato da solo in porta senza il suo intervento

25′: Alzano il pressing gli azzurri cercando di mettere in difficoltà la manovra del Bologna

26′: ancora una conclusione pericolosa di Puukko con Vertua che in tuffo mette in angolo

31′: Fa fatica l’Empoli a creare azioni offensive efficaci, manca precisione nei passaggi

37′: Bologna che arriva con facilità dalle parti di Vertua mentre l’Empoli fa fatica a creare azioni d’attacco

43′: Ci prova Popov su punizione ma calcia altissimo

45′: finisce il primo tempo !

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Olivieri dentro Majdandzic

45′: Inizia il secondo tempo!

52′: Provano gli azzurri a risalire il campo con la manovra ma rimane corto e compatto il Bologna

54′: Seconda traversa di giornata per il Bologna colpita stavolta da Castaldo di testa su calcio piazzato

59′: GOL DEL BOLOGNA! Colpo di testa di Ivanisevic su calcio piazzato, probabilmente c’era stata una trattenuta ai danni di Matteazzi non segnalata dall’arbitro

60′: Nell’Empoli fuori Baralla, Banaga e Popov e dentro Tordiglione, Zanaga e Di Leva

64′. Cavalcata poderosa di Majdandzic ma viene anticipato Zanaga al momento di ricevere il cross

70′: Nel Bolgona fuori Toroc dentro Barbaro, fuori Tonin dentro Mazzetti e fuori anche Tomasevic dentro Amey

74′: Partita buia oggi per l’Empoli che davanti ha creato quasi nulla e non è riuscito mai ad arginare le offensive del Bologna

76′: Calcio di rigore per l’Empoli per un’uscita a vuoto del portiere su Tordiglione. A mio avviso molto generoso come rigore visto che il portiere aveva toccato il pallone.

76′: Sbaglia il rigore Gravelo ! Sulla respinta è ancora bravo Pessina sul tentativo di tap-in di Tordiglione

82′: Adesso il Bologna gestisce il pallone e prova ad addormentare la partita

83′: Nel Bologna fuori Papazov dentro Nesi. Nell’Empoli fuori Gravelo dentro Chiucchiuini

85′: Nel Bologna fuori Castaldo dentro Addessi

87′: Primo tiro in porta della partita per l’Empoli con Mannelli che si sovrappone e prova ad incrociare con il mancino

90′: Concessi 6 di recupero

93′: Brutta punizione battuta da El Biache con l’uscita facile di Pessina

97′: Occasione su calcio d’angolo sull’uscita sbagliata di Pessina me è bravo a recuperare la posizione e ad intervenire su El Biache

98′: Finisce la partita!