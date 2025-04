I PRECEDENTI, TRE I SUCCESSI AZZURRI AL FRANCHI DI FIRENZE – Sfida numero 36 quella di domani al Franchi tra Fiorentina e Empoli con un bilancio, nei 35 precedenti totali giocati, di 7 successi azzurri, 12 pareggi e 16 affermazioni viola. Parlando delle sole gare giocate a Firenze, 20, sono 11 le vittorie dei padroni di casa, 6 pareggi (compreso l’ultimo in Coppa Italia, col successo azzurro dopo i calci di rigore) e 3 successi azzurri. Il primo confronto al Franchi fu quello del 19 maggio 1986: ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali) gli azzurri; ultima sfida, negli ottavi di Coppa Italia vinta dagli azzurri dopo i calci di rigore 6-5 (i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sul 2-2, vantaggio azzurro di Ekong, reti viola di Kean e Gosens, pari empolese di Esposito).

PRONTI, VIA E SUBITO FIORENTINA IN GOL! – Fiorentina scatenata nei primi 15’ di gioco con 10 segnature all’attivo nella serie A 2024/25.

LE CIFRE-NO AZZURRE – Empoli squadra della A 2024/25 che subisce più gol dai subentranti avversari (11, come il Monza). Toscani svagati nei 15’ finali di gara con 16 reti subite fra 76’ e 90’ inclusi recuperi, 1 solo “rosso” in favore finora (come Napoli e Monza), squadra che nelle riprese perde più punti rispetto ai risultati del 45’, -13.

UN DIGIUNO AZZURRO SENZA FINE – Empoli senza successi in serie A dal 4-1 a Verona dell’8 dicembre scorso; poi 5 pareggi e 13 sconfitte nelle seguenti 18 giornate.

UN PAREGGIO PER PARTE CON L’ARBITRO RAPUANO – Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro di Fiorentina-Empoli. Sono undici gli incroci con gli azzurri, con quattro successi, un pareggio e sei sconfitte. Nella stagione 2017/18 la gara di Coppa Italia persa con il Renate ai calci di rigore, poi la sconfitta casalinga con il Cittadella 0-1 e l’1-1 casalingo con il Brescia; nel febbraio del 2020 il successo 1-0 in casa del Perugia, mentre nel campionato 2021/22, la sconfitta casalinga, 1-2 a settembre col Venezia e quella per 2-0 a febbraio in casa della Sampdoria. Nello campionato 2022/23 doppio successo azzurro, quello con il Monza per 1-0 in casa e quello di San Siro sull’Inter, sempre per 1-0; nel torneo scorso, la vittoria per 1-0 a settembre sulla Salernitana e la sconfitta casalinga contro il Cagliari per 1-0. Infine, lo scorso dicembre, la sconfitta casalinga 2-1 contro il Genoa. Cinque i precedenti con la Fiorentina, con tre vittorie viola, un pareggio e una sconfitta.

QUATTRO EX VIOLA OGGI IN AZZURRO – Federico Brancolini, Christian Kouamè, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski questi gli ex viola oggi con la maglia dell’Empoli. Brancolini è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, arrivando fino alla prima squadra dove ha giocato una gara, nel luglio del 2020; Kouamè arrivò a Firenze nel gennaio dele 2020 e ha giocato con la maglia viola fino allo scorso febbraio (ad eccezione della stagione 21/22, in prestito all’Anderlecht) per un totale, tra coppa e campionato di 151 gare con 11 reti. Il centrocampista marocchino arrivò a Firenze nell’estate del 2021, dal Venezia, rimanendovi fino a gennaio 2023 per un totale di 40 presenze con 3 gol; per il polacco due presenze nella stagione 2019/2020 con la Fiorentina.

PARISI E TERRACCIANO GLI EX AZZURRI OGGI IN VIOLA – Sono due gli ex azzurri oggi con la maglia viola, Fabiano Parisi e Pietro Terracciano. Parisi fu prelevato dall’Avellino nel 2020: per lui 3 stagioni in azzurro con 80 presenze e tre gol. Una stagione e mezzo a Empoli per Pietro Terracciano, arrivato nel luglio del 2017, lasciò gli azzurri dopo 12 presenze nel gennaio del 2019 per trasferirsi proprio alla Fiorentina.

SEMPRE PAREGGIO TRA PALLADINO E D’AVERSA – Tra Raffaele Palladino e Roberto D’Aversa quarto incrocio tecnico dopo i pareggi 1-1 in Monza-Lecce del girone di andata della serie A dell’anno scorso, lo 0-0 dell’andata della serie A 2024/25, gara disputata al “Castellani-Computer Gross Arena” e il 2-2 a Firenze in coppa Italia a dicembre, con qualificazione azzurra ai rigori.

MASSIMO EQUILIBRIO NEI 6 PRECEDENTI TRA PALLADINO E L’EMPOLI – Sono 6 le sfide fra Raffaele Palladino, da tecnico, e l’Empoli: finora massimo equilibrio con 2 vittorie per parte e 2 pareggi.

D’AVERSA CONDUCE 3-2 SULLA FIORENTINA – Roberto D’Aversa conta 10 sfide tecniche contro la Fiorentina: in bilancio 3 vittorie del mister azzurro, 5 pareggi e 2 successi viola.