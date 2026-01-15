Il collega Filippo Rosace (Quotidiano Alto Adige) ci racconta un po’ del SudTirol, prossimo avversario degli azzurri:

Parto chiedonti un bilancio del giorne di andata del Sud Tirol. Immagino, vedendo la classifica, in linea con le aspettative di salvezza…

Il Südtirol ha chiuso la prima parte con due punti in più ed una migliore posizione di classifica rispetto alla scorsa stagione. Bilancio positivo ma che non risparmia la squadra di Castori da qualche lacuna come quella delle poche vittorie (3). Le aspettative sono in linea ma la classifica è davvero corta e non deve distrarsi o cullarsi.

La gara di andata fu sicuramente molto particolare, con poi l’esonero di Pagliuca nonostante il successo. Ti chiede se pensi ci possa essere voglia di rivalsa rispetto a quella gara…

Beh il sentimento sicuramente c’è, bisogna però capire che si incroceranno i tacchetti contro una formazione che sta recuperando il tempo perduto e e che in casa ha concesso davvero poco alle avversarie. Togliersi dei sassolini non sarà facile e c’è da pensare a giocare.

Guardando alla squadra altoatesina, quali sono i giocatori che hanno reso meglio nella prima parte di stagione? Ti chiedo anche, se ci sono, chi è stato sotto le aspettative?

Nella prima colonna della lista, sicuramente spiccano su tutti i nomi di Raphael Kofler, Raphael Odogwu, Jacopo Martini e Karim Zedadka. Nella seconda colonna spiccano quelli di Daniele Casiarghi, Silvio Merkaj e Frederich Veseli.

Come già detto troverete un Empoli con un altro allenatore, un Empoli che sta decisamente meglio di quello visto a Bolzano. Che gara vi attendete da parte degli azzurri?

Ci si attende un Empoli attrezzato ed aggressivo. Ovviamente punta ai tre punti e quindi giocherà di conseguenza. Sarà una gara stimolante e difficile.

Chiudo chiedendoti quello che potrebbe essere il probabile undici di Castori per sabato…

Domani Castori farà la conferenza stampa e la rifinitura, quindi ti anticipo una probabile da confermare: (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Veseli; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. Non saranno del match Martini e Masiello.