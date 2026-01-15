Bogdan Popov è l’azzurro che attualmente ha il valore di mercato più alto. L’attaccante ucraino ha fatto un balzo notevole grazie ai cinque gol realizzati nella prima parte del campionato, passando da poche centinaia di miglia di euro a tre milioni di valore di mercato. Ricordiamo sempre che questo è un dato prettamente indicativo e che viene ripreso dal portale di riferimento “transfermarkt”. Seguono in questa particolare classifica Lovato e Shpendi, rispettivamente con 2.8 e 2.7, anche se solo quest’ultimo è di proprietà dell’Empoli. Lovato, infatti, è in prestito dalla Salernitana. Sopra i due milioni anche Guarino (2.5), Elia e Ignacchiti (2), altri tre calciatori completamente azzurri. Pellegri e Ilie, entrambi a Empoli a titolo temporaneo, valgono 1.8 milioni, tallonati da Nasti (1.4), Degli Innocenti e Tosto (1.2). Sopra il milione anche Ghion, Yepes, Obaretin, Moruzzi, Konate, Campaniello.
Popov, oltre ad essere il giocatore con il più alto VdM, è anche quello che ha visto la maggiore crescita rispetto ad inizio anno. Balzi in avanti, da questo punto di vista, sono stati registrati anche da Shpendi (passato da 1,2 mln a 2,7 mln), da Guarino (da 1 a 2,5 mln), da Elia (da 1 a 2 mln). Incrementi importanti anche per Degli Innocenti che si amplifica del 133%, e per Moruzzi del 100%. Tutte situazioni che testimoniano il buon lavoro dell’ultimo periodo. I calciatori che invece hanno visto diminuire il loro VdM (sempre stando al portale di cui sopra) sono Nasti (da 2 mln ad 1,5) e, clamorosamente, Fulignati e Lovato: il primo passa da 1,2 milioni a 900 mila, il secondo da 3 milioni a 2,8. Decrescite anche per Pellegri, Ebuehi e Carboni.
Guardando alla serie B, il giocatore con il maggior incremento di VdM rispetto ad inizio stagione è Cissè del Catanzaro che da un milione passa a sei, ma gran balzo anche per Doumbià del Venezia che da due milioni passa 6,50. Il maggior downgrade lo registra Salvatore Esposito, di fresco passaggio alla Samp, che da 10 milioni passa a 5.
Valori da prendere con le molle…..
Sicuramente il mercato lo fà poi chi vende (dando la sua valutazione e non quella che si legge sui giornali o su Internet.) In ogni caso la società azzurra ha sempre messo insieme incassi davvero interessanti e remunerativi. Popov 3 milioni? Certo se non lo fai giocare da così tanto tempo, non è che di colpo arriva a 10. Una cosa è sicura o arriva un’offerta irrinunciabile (anche vista l’età) o conviene farlo maturare ancora con la maglia azzurra (anche per il prossimo campionato.. ovunque lo disputeremo).
La “valutazione” di Popov si aggira intorno ai 12 milioni…e molto probabilmente verrà venduto a queste cifre…
A mio parere la scelta di non averlo più fatto giocare non è comprensibile
Molto probabilmente è stata fatta una scelta “conservativa” per non correre rischi…prima si vende e dopo lo facciamo rigiocare…io la vedo così…