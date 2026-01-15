Bogdan Popov è l’azzurro che attualmente ha il valore di mercato più alto. L’attaccante ucraino ha fatto un balzo notevole grazie ai cinque gol realizzati nella prima parte del campionato, passando da poche centinaia di miglia di euro a tre milioni di valore di mercato. Ricordiamo sempre che questo è un dato prettamente indicativo e che viene ripreso dal portale di riferimento “transfermarkt”. Seguono in questa particolare classifica Lovato e Shpendi, rispettivamente con 2.8 e 2.7, anche se solo quest’ultimo è di proprietà dell’Empoli. Lovato, infatti, è in prestito dalla Salernitana. Sopra i due milioni anche Guarino (2.5), Elia e Ignacchiti (2), altri tre calciatori completamente azzurri. Pellegri e Ilie, entrambi a Empoli a titolo temporaneo, valgono 1.8 milioni, tallonati da Nasti (1.4), Degli Innocenti e Tosto (1.2). Sopra il milione anche Ghion, Yepes, Obaretin, Moruzzi, Konate, Campaniello.

Popov, oltre ad essere il giocatore con il più alto VdM, è anche quello che ha visto la maggiore crescita rispetto ad inizio anno. Balzi in avanti, da questo punto di vista, sono stati registrati anche da Shpendi (passato da 1,2 mln a 2,7 mln), da Guarino (da 1 a 2,5 mln), da Elia (da 1 a 2 mln). Incrementi importanti anche per Degli Innocenti che si amplifica del 133%, e per Moruzzi del 100%. Tutte situazioni che testimoniano il buon lavoro dell’ultimo periodo. I calciatori che invece hanno visto diminuire il loro VdM (sempre stando al portale di cui sopra) sono Nasti (da 2 mln ad 1,5) e, clamorosamente, Fulignati e Lovato: il primo passa da 1,2 milioni a 900 mila, il secondo da 3 milioni a 2,8. Decrescite anche per Pellegri, Ebuehi e Carboni.

Guardando alla serie B, il giocatore con il maggior incremento di VdM rispetto ad inizio stagione è Cissè del Catanzaro che da un milione passa a sei, ma gran balzo anche per Doumbià del Venezia che da due milioni passa 6,50. Il maggior downgrade lo registra Salvatore Esposito, di fresco passaggio alla Samp, che da 10 milioni passa a 5.



