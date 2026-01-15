Sarà il Sig. Bonacina di Bergamo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il SudTirol.

Il fischietto lombardo, in questa stagione, ha diretto sei gare in serie A e quattro in serie B, di cui l’ultima è stata Modena-Monza 1-2. C’è un solo precedente che lega gli azzurri a questo arbitro, ovvero la sconfitta in casa con il Torino del dicembre 2024. Tre i precedenti con gli altoatesini con un bilancio di perfetta parità: tra vittorie, pareggi e sconfitte. Le squadre più dirette da Bonacina, con sei direzioni, sono Torino, Palermo e Modena. Al VAR ci sarà Monaldi di Macerata.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLAVenerdì 16/01 h. 20:30

SACCHI J. L.

VECCHI – EL FILALI

IV:      TREMOLADA

VAR:  GIUA   

AVAR:   COSSO    

AVELLINO – CARRARESE h. 15:00

ZANOTTI

EMMANUELE – LAGHEZZA

IV:      TROPIANO

VAR:   VOLPI  

AVAR:    GIUA

EMPOLI – SUDTIROL h. 15:00

BONACINA

SCATRAGLI – FONTANI

IV:       NIGRO

VAR:       MONALDI 

AVAR:    PAGANESSI

MONZA – FROSINONE h. 15:00

RAPUANO

PRETI – PISTARELLI

IV:     TURRINI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    DI VUOLO

PADOVA – MANTOVA h. 15:00

CALZAVARA

REGATTIERI – RINALDI

IV:      GASPEROTTI

VAR:   DIONISI

AVAR:    MAGGIONI

VENEZIA – CATANZARO h. 15:00

AYROLDI

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:     PERRI

VAR: SERRA

AVAR: PRENNA

REGGIANA- CESENA h. 17:15

GALIPO’

CEOLIN – GRASSO

IV:     CREZZINI

VAR:    COSSO

AVAR:     MARIANI

BARI – JUVE STABIA h 19:30

DI MARCO

IMPERIALE – GALIMBERTI

IV:     RAMONDINO

VAR:     SANTORO

AVAR:      GARIGLIO

PESCARA – MODENA Domenica 18/01 h. 15:00

MANGANIELLO

DI GIACINTO – COLAIANNI

IV:       MUCERA

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:       DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

PALERMO – SPEZIA Domenica 18/01 h. 17:15

MASSIMI

PERETTI – BELSANTI

IV:       GAUZOLINO

VAR:     PICCININI  

AVAR:   GHERSINI

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

