Sarà il Sig. Bonacina di Bergamo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il SudTirol.
Il fischietto lombardo, in questa stagione, ha diretto sei gare in serie A e quattro in serie B, di cui l’ultima è stata Modena-Monza 1-2. C’è un solo precedente che lega gli azzurri a questo arbitro, ovvero la sconfitta in casa con il Torino del dicembre 2024. Tre i precedenti con gli altoatesini con un bilancio di perfetta parità: tra vittorie, pareggi e sconfitte. Le squadre più dirette da Bonacina, con sei direzioni, sono Torino, Palermo e Modena. Al VAR ci sarà Monaldi di Macerata.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLAVenerdì 16/01 h. 20:30
SACCHI J. L.
VECCHI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GIUA
AVAR: COSSO
AVELLINO – CARRARESE h. 15:00
ZANOTTI
EMMANUELE – LAGHEZZA
IV: TROPIANO
VAR: VOLPI
AVAR: GIUA
EMPOLI – SUDTIROL h. 15:00
BONACINA
SCATRAGLI – FONTANI
IV: NIGRO
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
MONZA – FROSINONE h. 15:00
RAPUANO
PRETI – PISTARELLI
IV: TURRINI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI VUOLO
PADOVA – MANTOVA h. 15:00
CALZAVARA
REGATTIERI – RINALDI
IV: GASPEROTTI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
VENEZIA – CATANZARO h. 15:00
AYROLDI
CECCONI – GIUGGIOLI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: PRENNA
REGGIANA- CESENA h. 17:15
GALIPO’
CEOLIN – GRASSO
IV: CREZZINI
VAR: COSSO
AVAR: MARIANI
BARI – JUVE STABIA h 19:30
DI MARCO
IMPERIALE – GALIMBERTI
IV: RAMONDINO
VAR: SANTORO
AVAR: GARIGLIO
PESCARA – MODENA Domenica 18/01 h. 15:00
MANGANIELLO
DI GIACINTO – COLAIANNI
IV: MUCERA
VAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
PALERMO – SPEZIA Domenica 18/01 h. 17:15
MASSIMI
PERETTI – BELSANTI
IV: GAUZOLINO
VAR: PICCININI
AVAR: GHERSINI
Finalmente! Bonacina è molto bravo. Visto anche martedì sera in Roma Torino.