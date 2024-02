Soprattutto da quanto è in voga il fantacalcio, quello degli assist è diventato un dato di grande spicco. Colui che serve il pallone che poi, da altro giocatore, verrà depositato in gol, è il cosiddetto assistman. Ed è chiaro che, fantacalcio a parte, il gesto è di notevole importanza nell’economia dello sviluppo della partita. Certo è che per essere un assistman vincente, ci deve essere la complicità e la bravura di qualcun altro. La notizia non è nuova, ed a caldo abbiamo già messo in evidenza il dato, anche perché quanto stava succedendo sotto il profilo degli assist era davvero clamoroso. Ed unico.

Fino alla partita con il Sassuolo, quindi venticinque gare giocate, l’Empoli aveva a suo favore dieci assist vincenti. La cosa clamorosa, e storica nelle centenaria vita azzurra, era che i dieci assist vincenti avevano dieci firme diverse. Nessuna squadra nei campionati professionistici aveva un cosi dato curioso. Il dato stava diventando ancor più curioso visto che fino al 95’ della gara di Reggio Emilia, l’Empoli ha “rischiato” di avere undici assistman diversi. L’assist servito però a Bastoni al minuto 95 ha fatto divenire Razvan Marin il miglior assist man dell’Empoli, il primo a superare quota uno.

Ricordiamo gli altri dieci giocatori ad un assist vincenti: Grassi, Luperto, Bereszynski, Cancellieri, Kovalenko, Ebuehi, Fazzini, Cambiaghi, Shpendi, Niang.