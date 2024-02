Si è giocata la 26a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’ennesima vittoria del Bologna,2-0 al Verona, a conferma della grande stagione che stanno disputando i ragazzi di Thiago Motta. Per i rossoblù questa è la 5a vittoria consecutiva. Continua a stupire l’Empoli di Nicola che espugna anche Reggio Emilia e prosegue la risalita in classifica. Per il Sassuolo sconfitta pesantissima e esonero per Alessio Dionisi. Il Monza vince a Salerno e per i campani questa sconfitta è quasi una condanna alla retrocessione. Il Genoa di Gilardino fa valere l’effetto Marassi e batte anche l’Udinese portandosi a un passo dalla salvezza matematica. La Juventus torna alla vittoria sul Frosinone grazie a Rugani che sigla la rete decisiva al 95′ mentre termina in parità la sfida tra il Cagliari e il Napoli; vantaggio di Osimhen e pareggio dei sardi al 96′ con Luvumbo. L’Inter è inarrestabile e nonostante un forte turnover deciso da Inzaghi travolge di reti il Lecce trascinata dalle reti del solito Lautaro mentre finisce in parità la sfida di San Siro tra Milan e Atalanta ( rete favolosa di Leao)

In attesa dei posticipi di stasera questi i risultati e la classifica di Serie A:

BOLOGNA-VERONA 2-0

SASSUOLO-EMPOLI 2-3

SALERNITANA-MONZA 0-2

GENOA-UDINESE 2-0

JUVENTUS-FROSINONE 3-2

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

LECCE-INTER 0-4

MILAN-ATALANTA 1-1

ROMA-TORINO Lun.26/02 ore 18:30

FIORENTINA-LAZIO Lun.26/02 ore 20:45