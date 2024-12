Tra una manciata di giorni aprirà ufficialmente il calciomercato invernale. E l’Empoli, volente o nolente, dovrà farsi trovare in prima fila per rafforzare la squadra. Se guardiamo al lato puramente numerico mancano diversi giocatori alla corte di D’Aversa. Fino a questo momento il mister ha fatto di necessità virtù lanciando i giovani provenienti dal vivaio. Una scelta che ha pagato, vista l’innegabile crescita di giocatori che all’inizio del campionato sembravano destinati al ruolo di semplici comprimari. Tuttavia, la rosa è corta e necessita di qualche nuova entrata.

LA DIFESA

La difesa è il reparto che si è meglio comportato durante questo girone di andata. Capeggiata da un Ismajli stellare, è riuscita a trovare una sua dimensione. Goglichidze – se tralasciamo la partita contro l’Inter e quella contro il Genoa – non ha fatto rimpiangere la partenza di Walukiewicz e Viti è tornato quel bel giocatore ammirato tre anni fa. In questo momento, oltre ai tre titolari, ci sono Marianucci e De Sciglio, che vivono due situazioni completamente differenti. Il primo sembrava dovesse andare a fare esperienza altrove, poi è rimasto e ha scalato le gerarchie diventando una delle prime alternative; il secondo, arrivato con grandi aspettative, ha giocato meno del previsto.

In questo reparto dipenderà molto dal futuro di Ismajli, che è in scadenza a giugno ma potrebbe partire di fronte a un’offerta economica vantaggiosa. Sarebbe una grossa perdita per la retroguardia azzurra, che perderebbe il suo leader difensivo. Se l’albanese dovesse rimanere, allora potrebbe bastare un solo tassello, in attesa di sapere i tempi definitivi di recupero di Ebuehi. Djidji può essere il nome giusto: ha esperienza, conoscenza del nostro campionato, adattabilità in tutte le zone difensive.

IL CENTROCAMPO

Finora i centrocampisti hanno giocato un buon campionato, anche se con alti e bassi, soprattutto fisici. Difficile che Gemmi vada a stravolgere il reparto: Henderson, Anjorin, Grassi e Maleh si stanno ben comportando. L’infortunio di Haas ha tolto un prezioso rincalzo e Belardinelli non è ancora pronto e probabilmente verrà mandato a giocare. Ci sarebbe Zurkowski, ma il polacco non ha ancora messo piede in campo e continua a convivere con problemi fisici. A nostro avviso manca, dal punto di vista numerico, un giocatore che possa alternarsi ai titolari.

Inoltre – è inutile girarci intorno – servirà anche un giocatore che possa sostituire al meglio Fazzini, il centrocampista più forte e qualitativo della rosa. Il talento azzurro probabilmente lascerà Empoli di fronte a un’offerta irrifiutabile. Sostituirlo non sarà facile perché non esistono tanti giocatori con quelle caratteristiche. Vero che fino a questo momento tanti punti sono stati conquistati quando Fazzini era ai box, ma è comunque un calciatore con un cambio di marcia decisamente differente rispetto ai compagni.

L’ATTACCO

Partiamo dal presupposto che, soprattutto a gennaio, è difficile ingaggiare un attaccante che ti svolti la stagione. L’anno scorso Accardi si inventò il colpo Niang, andando a prendere un giocatore che sembrava poco consono all’ambiente azzurro. L’assenza di Pellegri si sente eccome, perché ha privato D’Aversa di un calciatore in crescita costante ma soprattutto di un punto di riferimento offensivo. Servirebbe quindi una punta di peso, ma se conosciamo un po’ il mister non una punta statica. A D’Aversa piacciono calciatori che legano e partecipano al gioco in tutti i reparti, centravanti compreso.

Colombo e soprattutto Esposito stanno facendo abbastanza bene, ma altrettanto non si può dire per gli altri attaccanti. Solbakken ha mostrato davvero poco (in più è infortunato), Ekong dopo un avvio promettente si è eclissato e sta dando poco alla causa, mentre Konaté pare troppo acerbo per poter essere messo in pianta stabile. Sarà complicato andare a cogliere certe opportunità, ma l’Empoli necessita indubbiamente di un paio di innesti in attacco: un centravanti di movimento e una seconda punta/trequartista in grado di giocarsi il posto davanti e di dare qualcosa in più in termini di presenza in area.