Una delle mosse che inevitabilmente dovrà essere fatta a gennaio riguarda il reparto offensivo. Al vaglio del club di Monteboro ci sono diverse idee, tra queste starebbe venendo fuori quella di Gennaro Borrelli del Brescia. Nato a Campobasso nel 2000, Borrelli è arrivato a Brescia all’inizio della passata stagione e con le rondinelle vanta 47 presenze e 12 gol, di questi due in questa stagione sportiva. Giocatore sempre presente in questo campionato di serie B.

Si parla di un giocatore di presenza fisica importante, 194 cm, che come caratteristiche a delle assonanze con l’infortunato Pellegri. Ovviamente siamo ancora nella fase delle chiacchiere e delle valutazioni ma Borrelli non dispiace e potrebbe aprirsi con il Brescia una trattativa per poter capire la fattibilità dell’operazione. In carriera Borrelli ha vestito le maglie di Pescara (dove ha fatto il settore giovanile), Monopoli, Juve Stabia e Cosenza.