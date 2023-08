FRIBURGO 2 EMPOLI 0

33′ Holer; 54′ Gregoritsch

A Friburgo gli azzurri escono sconfitti per 2-0. Ricordiamo che era stata persa anche l’altra gara con una squadra tedesca. Resta sempre il discorso che, nel bene e nel male, è calcio d’estate. Oggi però si è vista la differenza qualitativa tra le due squadre, non nascondendo che dagli azzurri qualcosa in più ce lo aspettavamo, almeno in termini prestazionali. Se il primo tempo ci ha fatto vedere qualche guizzo interessante, nella ripresa la partita è stata a senso unico con solo uno squillo di tromba (un tiro di Caputo) a gara ormai finita. I padroni di casa l’hanno giocata davanti al loro pubblico – stadio gremito – come una partita vera, riversandosi subito in avanti a testa bassa. La prima emozione la regala Caprile andando a parare un rigore arrivato per fallo di Walu. La seconda emozione la “regala” sempre Caprile bucando un retropassaggio di Luperto e mandando il gol Holer. Come detto, nel primo tempo qualcosa si vede, anche se di pericoli veri non ne creiamo e Caputo fatichiamo a vederlo. Ripresa monotematica con gol di Gregoritsch dopo meno di dieci minuti dopo che era già assedio. Poi la difesa tiene ed anche Caprile è attento; si riesce cosi a mantenere questo scarto passivo. Indubbiamente, vanno messe in conto alcune assenze importanti (siamo partiti con Stojanovic nei tre offensivi) ed una preparazione che ancora non vede le gambe al massimo. Oltre il blasone dell’avversario che partecipa all’Europa League. Però alcune singole prestazioni sono assolutamente da rivedere, con Gyasi e Ranocchia a non riuscire ancora ad essere integrati al meglio. Sarebbero poche le sufficienze emerse da questa gara (volendole dare un connotato d’importanza), anche se non sono dispiaciuti Henderson, Haas ed a tratti Stojanovic. Squadra che fatica troppo, al momento, a creare situazioni di pericolo, se poi non difendi al top si rischia questo. Però, come detto, è solo materia per poter correggersi ed arrivare al meglio alla prima ufficiale di sabato prossimo.

FRIBURGO (4-3-3) : Atubolo; Lienhart, Kubler (79′ Gunter), Sildillia (79′ Gulde), Ginter; Eggestein (79′ Keitel), Holer (79′ Hofler), Sallai (79′ Weibhaupt); Rohl, Doan, Gregoritsch.

A Disp: Muller, Hornung, Schmidt, Scholotterbeck, Baur, Rudlin, Wiklof, Lee, Breunig.

Allenatore: Christian Striech

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi, Walukievicz (66′ Ismajli), Luperto, Cacace (66′ Pezzella); Ranocchia (66′ Piccoli), Haas; Stojanovic (66′ Ekong), Henderson, Gyasi; Caputo.

A Disp: Perisan Stubljar; Grassi, Ignacchiti, Guarino, Marianucci, Angori, Nabian, Kaczmarski, Crociata.

Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Jollenbeck. Assistenti: Schall/Weickenmeier

AMMONITI: 46′ Walukiewicz (E); 84′ Gyasi (E)

LIVE MATCH

Su accordo tra le due squadre, al termine dei 90 minuti, sarà giocato un ulteriore tempo di allenamento, sempre da 45 minuti, con in campo i calciatori subentrati o ancora non entrati. Il supplemento di gara non sarà valido ai fini del risultato. Non faremo live e non cambierà il punteggio, vi daremo però conto dell’andamento di questo.

90′ – Finisce con il successo, meritato, per il Friburgo. Due a zero il finale con gli azzurri ad aver faticato davvero tanto nella ripresa, qualcosa di meglio invece si era visto nel primo tempo. E’ però sempre calcio estivo.

89′ – Empoli vicino al gol con Caputo che si trova a tu per tu con il portiere ma clamorosamente non riesce a batterlo e si fa parare il tiro.

85′ – Angolo tedesco, Ginter di testa la mette di poco sopra la nostra traversa.

84′ – Ammonito Gyasi per fallo sui Keitel.

82′ – Gara priva di emozioni negli ultimi dieci minuti.

78′ – Cinque cambi nel Friburgo.

73′ – Pezzella guadagna una punizione interessante lungo l’out di sinistra. Da questa però non sorte niente di interessante, anzi un fallo ingenuo di Haas.

68′ – Girandola di cambi per gli azzurri che vi riportiamo nel tabellino.

66′ – Si affaccia l’Empoli in avanti, palla messa in mezzo per Gyasi che pasticcia ma trova un angolo.

63′ – Doppia occasione per il Friburgo: prima Gregoritsch spara su Walu, poi Sallai ci riprova e trova una deviazione in angolo di Luperto.

58′ – Bravo Walu ad anticipare Rohl in angolo visto che il giocatore del Friburgo stava andando solo contro Caprile.

54′ – Raddoppio del Friburgo. Angolo battuto da destra da Doan, arriva la testa di Gregoritsch che non lascia scampo al nostro portiere.

52′ – Eggestein da sinistra dentro, testa debole di Gregoritsch ed in due tempi Caprile la fa sua.

51′ – Biancorossi ancora pericolosi, stavolta di testa va Holer che la mette di poco sopra la traversa.

49′ – Miracolo di Caprile che dice no ad un colpo di testa ravvicinato di Gregoritsch

46′ – Giallo a Walu che stende Sallai in ripartenza.

2° Tempo

46′ – Finisce il primo tempo con i padroni di casa avanti 1-0. L’Empoli non è stato assolutamente a guardare ma, oggettivamente, il Friburgo si è saputo rendere più pericoloso. Da ricordare il rigore sbagliato da Gregoritsch.

45′ – Azzurri avanti nel finale di frazione. Stojanovic guadagna un angolo.

41′ – Brutto fallo di Ebuehi su Sallai, per il direttore non c’è cartellino e bene cosi perchè invece ci stava tutto.

40′ – Friburgo pericoloso con un colpo di testa di Sildillia che raccoglie un corner: blocca Caprile sulla linea.

36′ – Tiro di Rohl dal limite con palla spedita in curva.

33′ – Friburgo in vantaggio. Papera clamorosa di Caprile che sbaglia il rinvio su retropassaggio di Luperto, arriva Holer e la mette in rete.

31′ – Gyasi scende sulla sinistra, va al tiro da posizione defilata e trova la deviazione in angolo del portiere.

28′ – Henderson va dai 30metri con palla che esce senza pensieri per il portiere avversario.

26′ – Ci prova dalla media distanza Holer, palla nettamente fuori.

24′ – Gioco fermo da alcuni minuti, c’è Cacace a terra.

21′ – Pericoloso Sallai che scende a sinistra e mira il primo palo; la palla esce di non molto.

18′ – Caprile Caprile Caprile !!!! parato il rigore !!!! Il tiro dagli undici metri è stato di Gregoritsch

17′ – Calcio di rigore per il Friburgo, fallo di Walu su Holer.

16′ – Azione tedesca prolungata nella nostra trequarti, poi un fallo su Ebuehi la chiude.

13′ – Lungo lancio di Sallai, Caprile esce al limite e la blocca.

9′ – Altro angolo per i nostri trovato da Gyasi che ci ha provato a sinistra. Palla stavolta messa in messo ma di testa libera Kubler.

8′ – Stojanovic da destra prova a pescare Caputo a centro area ma c’è la copertura della difesa tedesca.

7′ – Gli azzurri guadagnano il primo angolo del match ma dalla bandierina si spreca tutto.

2′ – Alla conclusione Gregoritsch dal limite con palla che va sopra la traversa.

0′ – Ultimo test precampionato per gli azzurri, si gioca a Friburgo contro la locale formazione che milita in Bundesliga. Diverse assenze nelle fila azzurre (Marin, Baldanzi, Fazzini, Maldini) con addirittura Stojanovic che va a giocare tra gli attaccanti. Perdonerete fin da adesso alcuni errori in questo live dovendo seguire il match in video e senza un commento d’aiuto; sarà praticamente impossibile risalire ai cambi della formazione tedesca. Questo il link per chi volesse vedere le immagini della gara in diretta: https://www.scfreiburg.com/aktuell/sc-freiburg-tv/live

1° Tempo