Seconda amichevole precampionato per la Primavera. Dopo la vittoria a Poggibonsi (2-1) di sabato scorso i ragazzi di mister Birindelli hanno incontrato oggi a Petroio un’altra squadra di Serie D, la Mobilieri Ponsacco.

Una discreta sgambata con una squadra quasi completamente rinnovata rispetto a quella dello scorso anno, ancora a corto di preparazione e con gli schemi ancora da mandare a memoria ma che tenuto un buon ritmo sia nel primo che nel secondo tempo, pur con molti giocatori cambiati nel corso dei 90 minuti. Grande impegno da parte di tutti con una costante ricerca di intensità.

I due gol del Ponsacco arrivano a metà e alla fine del primo tempo (il secondo su un chiaro pasticcio difensivo). L’Empoli, specie nella ripresa, si costruisce anche alcune buone occasioni da gol.

Empoli in 10 dall’ 84′ per uscita di Bacciardi ed in 9 dal 89′ per uscita di Botrini, entrambi fuori per infortunio.

EMPOLI 1° Tempo: Seghetti, Dragoner, De Ferdinando, Stoyanov, Indragoli, Mannelli, El Biache, Masini, Mboumbou, Tatti, Barsotti

EMPOLI 2° Tempo: Vertua, Biscontin, Indragoli (62′ Botrini), Mannelli (62′ Morana), De Ferdinando (62′ Bonafede), Bacciardi, Masini (62′ Pauliuc), Bocci, Barsi, Barsotti, El Biache (62′ Panicucci)