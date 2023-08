Colpo di magia di Pietro Accardi nelle tarda serata di ieri, e la situazione legata a Stiven Shpendi si sblocca. Dopo un lungo pressing con il Cesena, il ragazzo era già convinto da molto tempo, l’Empoli riesce ad incassare il sì del club romagnolo. Addirittura già nella giornata di oggi il ragazzo dovrebbe essere in città per sostenere le visite mediche. Se tutto poi andrà come sperato, si arriverà alla firma e dalla prossima settimana sarà al cospetto di Paolo Zanetti.

Al momento non è ancora chiara quella che sia stata la chiave di volta economica. Crediamo che però l’Empoli sia andato incontro a quei 2,5 mln richiesti dai bianconeri con poi la famosa percentuale di rivendita che potrebbe essere (cercheremo di essere più chiari nel momento dell’ufficialità) sul 30%. L’Empoli aveva le idee chiare sul giocatore e, viste le complicanze emerse negli ultimi giorni, ha deciso di giocare forte e mettere sul tavolo tutto il possibile. La telenovela sembra dunque esser chiusa e si aspetta soltanto di vedere il giocatore con la maglia azzurra.