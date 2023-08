La notizia è iniziata a uscire nella serata di ieri riportata dalla varie testate giornalistiche e così ve la riportiamo. Ci sarebbe un forte interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi. La società viola ha appena ceduto il proprio trequartista Gateano Castrovilli in Inghilterra al Bournemouth e tra i nomi che sta vagliando per la sua sostituzione c’è anche quello del nostro azzurro.

Va detto che ancora non c’è una vera e propria trattativa in corso tra le società ma siamo ancora nel campo delle idee e dei sondaggi per capire la reale fattibilità dell’operazione. La società azzurra non ha mai nascosto che l’obiettivo sarebbe quello di puntare a trattenere un altra stagione Tommaso a Empoli per la sua definitiva esplosione.

Nella stagione appena conclusa Baldanzi ha totalizzato 27 presenze con la maglia azzurra e 4 gol all’attivo saltando le ultime partite perchè impegnato ai mondiali con la Nazionale Italiana Under 20.

Vedremo nei prossimi giorni se questa resterà una delle tante voci di mercato o se invece ci saranno sviluppi importanti.