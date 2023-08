E’ stato tra i protagonisti della stagione azzurra tanto da risultare spesso tra i migliori in campo ma nel prossimo campionato ce lo ritroveremo quasi sicuramente da avversario, a partire dalla prima giornata nella partita contro il Verona. Stiamo parlando del centrocampista Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il giocatore, dopo essere rientrato alla Lazio per fine prestito, è ormai a un passo dal Verona e a breve raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione che si sta concludendo in queste ore tra le due società.

Una notizia che va a spengere definitivamente le tante voci che si stavano leggendo negli ultimi giorni su un possibile ritorno in maglia azzurra che in realtà, come vi abbiamo anche scritto su queste pagine, a noi non risultava esserci alcuna trattativa in tal senso.