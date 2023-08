Ad una settimana dall’inizio della stagione ufficiale, abbiamo scambiato alcune battute con il collega di “Radio Lady”, Alessandro Marmugi.

Tra una settimana si fa sul serio con la Coppa Italia, tra due settimane sarà campionato. Partiamo con un giudizio complessivo sul mercato degli azzurri che, ad oggi, sembra essere ad un buon punto…

Indubbiamente il mercato dell’Empoli è arrivato a buon punto. Ci sono stati degli addii importanti, ma al contempo la dirigenza ha lavorato per trovare nuovi profili che incarnano la politica della squadra, quella di mixare giovani a calciatori che abbiano esperienza nella categoria. Ad oggi la squadra è quasi completa in ogni reparto, credo che l’obbiettivo sia trovare un nuovo elemento da inserire nel lotto dei trequartisti.

Salutati Vicario e Parisi sono arrivati Caprile e Pezzella. Nomi che ti piacciano e che possono essere degni sostituti?

Le partenze di Vicario e Parisi sono partenze pesanti, ma al contempo grandissime operazioni messe a punto dalla società. Sostituirli non sarà facile, ma Caprile e Pezzella possono essere i nomi giusti. Caprile è un portiere che a mio avviso può avere ancora ampi margini di miglioramento ed è un profilo perfetto per una squadra come l’Empoli. Pezzella ha esperienza e può adattarsi bene allo scacchiere azzurro, anche se è un giocatore diverso da Parisi per caratteristiche. Può essere il titolare di questa squadra, anche se sulla sinistra a lui affiancherei un giovane, che in questo momento non credo possa essere Cacace, che a mio avviso ha bisogno di disputare una stagione da protagonista. Deve crescere nella gestione della partita, deve maturare esperienza nelle varie situazioni tattiche e questa crescita la può ottenere solo giocando almeno 25 partite all’anno. Se non può farlo con l’Empoli deve farlo altrove.

Si discute molto su questo nuovo modulo. Detto che è stato la svolta nella parte finale dello scorso campionato, per molti non è quello più consono all’attuale rosa. E’ un assetto che ti piace, che pensi possa essere quello idoneo, o magari ci sarebbe bisogno di altro?

Il 4-2-3-1 è stato il modulo della svolta. Nella passata stagione ha permesso all’Empoli di occupare meglio il campo ed è stata la soluzione più logica vista la rosa a disposizione nella seconda parte di campionato. Mi piace molto come modulo, anche perché ormai è sempre più difficile giocare con 4 difensori ed un centrocampo dispari, senza chiudersi eccessivamente o senza lasciare ampi spazi e concedere in difesa. Come è accaduto lo scorso anno però, non si dovrà fossilizzarsi su un’unica soluzione. Su questo Zanetti è una garanzia, è molto duttile e sa adattarsi all’avversario, mantenendo gli stessi principi di gioco. L’importante poi è dare una valutazione oggettiva dei calciatori e del tipo di apporto che possono dare. Ad esempio Gyasi molti se lo immaginano come un giocatore offensivo, io lo vedo più come un raccordo tra i due di centrocampo e la trequarti, anche perché diversi anni da quinto nel 3-5-2- hanno cambiato il suo modo di ragionare in campo. L’importante quindi è sperimentare, perché nel 4-2-3-1 puoi trovare risorse inaspettate.

Tornando al mercato c’è la sensazione che, al netto di uscite che ad oggi non sono ponderabili, si farà ancora qualcosa davanti. Shpendi e Cancellieri (e l’uno non esclude per forza l’altro) i nomi più in voga. Che ne pensi di questi profili?

Shpendi e Cancellieri sono profili da Empoli, giovani di prospettiva, Shpendi tutto ancora da scoprire, Cancellieri con uno storico un po più importante. Credo che possano dare una grande mano all’Empoli se arriveranno, possono essere gli uomini giusti. Come evidenziato in precedenza, ci saranno sicuramente altre sorprese.

Ti aspetti qualche situazione di mercato importante di qui alla fine? Penso magari una di quelle cessioni che ad oggi – come si diceva prima – non ponderiamo, o magari un colpo a sorpresa in entrata?

Non escludo sorprese sia in entrata che in uscita perché anche quest’anno molto si deciderà negli ultimi giorni di trattative. Molte squadre sono ancora in stallo sul mercato e non escludo sorprese. Penso soprattutto a Baldanzi e Fazzini che possono diventare appetibili per alcuni club di fascia medio alta che possono avere budget da investire e utilizzarlo su profili come i loro, che sono quelli con un rapporto età-prezzo-qualità perfetti per le loro tasche. In entrata, come abbiamo già accennato qualcosa in avanti si muoverà, tutto come sempre negli ultimi giorni.

Il mood ormai è quello del far la storia. Lo hanno già inculcato bene anche ai nuovi arrivati. Quanto sarà difficile secondo te arrivare a questo traguardo e farsi trovare davvero puntuali a quell’appuntamento?

Questa salvezza forse sarà la più difficile di sempre da ottenere. Non certo per qualità della squadra, ma per l’aspetto mentale. Ripartendo da tanti elementi che hanno ottenuto la salvezza, dal solito mister, hai la garanzia di avere a disposizione delle figure di primissimo livello e in grado di raggiungere l’obbiettivo. Il rischio, quando ci sono queste situazioni però, è che i singoli si possano sentire arrivati, mentre quando si lotta per la salvezza bisogna sempre avere il coltello fra i denti. Consapevolezza sì, presunzione no. Credo che in questo Zanetti sia una garanzia, il suo spirito battagliero è ideale per evitare che si generino questo tipo di situazioni.