C’è una classifica che non ha valore per assegnare scudetti o per decretare retrocessioni, una classifica che in pochi conoscono e che ha un significato prettamente statistico. Ma per noi, che al grande palcoscenico non ci abitueremo mai, per noi cosi piccoli e spesso poco considerati anche all’interno della nostra regione, quest’anno questa classifica potrebbe regalare un sorpasso regionale storico consacrandoci come la seconda potenza regionale di sempre. Un altro appuntamento con la storia. Questa è la classifica perpetua della serie A.

La classifica perpetua, banale anche da spiegare, somma tutti i punti fatti da tutte le squadre che abbiano preso parte anche una sola volta alla serie A. Ecco, in questa classifica eterna l’Empoli è posizionato al ventiseiesimo posto. Già questo non è male. Davanti a noi, alla venticinquesima posizione c’è però il Livorno. I labronici hanno un quantitativo di 566 punti, gli azzurri di punti ne hanno 545. Basterà quindi all’Empoli fare 22 punti quest’anno per mettersi alle spalle il Livorno ed essere la seconda squadra toscana più forte di sempre. Da ricordare che il Livorno ha disputato 18 campionati di A, l’Empoli ad oggi, 16. Ovviamente al primo posto, irraggiungibile, la Fiorentina (quinta assoluta) con i suoi 3495 punti.

Per curiosità, vi raccontiamo che in testa alla classifica perpetua di serie A c’è la Juve con 4794 punti, segue l’Inter con 4508 e terza è il Milan con 4330. La squadra con il minor numero di punti in serie A, fatti nella sua unica partecipazione, è la Pistoiese con 16. Per correttezza va detto che la classifica perpetua è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, al netto delle penalità (l’Empoli sul campo avrebbe sette punti in più), e considerando due punti a vittoria fino alla stagione 93-94 e tre punti a vittoria in seguito.