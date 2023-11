Trasferta in terra ciociara per gli azzurri in una gara in cui diventa fondamentale tornare a far punti. Di fronte una delle più belle sorprese del campionato che però arriva da una sconfitta molto cocente. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va verso la conferma del 4-3-2-1 come modulo. La settimana di lavoro ha restituito Baldanzi al tecnico Andreazzoli, da capire se Tommaso verrà messo subito tra gli undici o, come potrebbe sembrare, davanti si andrà con gli stessi elementi visti nelle ultime due gare. In mezzo c’è l’assenza certa di Maleh per squalifica, Bastoni potrebbe essere il prescelto ma occhio a Fazzini. Ballottaggio Grassi-Ranocchia in mezzo. In difesa Bereszynski potrebbe insidiare Ebuehi, Ismajli torna titolare anche per l’indisponibilità di Walu. Ancora assente Mattia Destro.

Gli indisponibili sono: Pezzella, Destro, Walukiewicz, Maleh.

Mister Andreazzoli sottolinea come il Frosinone sia avversario temibile ma ci sarà la voglia di far da subito la partita.

Il Frosinone si affiderà al 4-2-3-1 come modulo di partenza. Da valutare le condizioni di Caso e Cuni, esclusi in Coppa Italia causa influenza. Ancora indisponibili Harroui, Gelli e Kalaj. In mediana tornerà dalla squalifica capitan Mazzitelli. Il tecnico giallazzurro è intenzionato a mandare in campo i calciatori a cui si è fin qui affidato maggiormente rivoluzionando dunque l’undici sceso in campo inizialmente contro il Torino. Tra i pali tornerà Stefano Turati nonostante la bella prova di Cerofolini contro i granata. In difesa Romagnoli pronto a riprendersi una maglia da titolare e a farne le spese potrebbe essere questa volta Monterisi. Sugli esterni rientrerà Marchizza mentre a destra è forte il ballottaggio tra Lirola e Oyono. Mazzitelli e Barrenechea in mediana con Soulé, Reinier e uno tra Garritano, Baez o Ibrahimovic alle spalle di Cheddira.

Il tecnico Di Francesco chiede grande attenzione alla sua squadra in vista di una sfida complicata contro una squadra, la nostra, che definisce molto tecnica.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Renier, Baez; Cheddira.

4-3-2-1: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Bastoni; Cambiaghi, Cancellieri, Caputo.