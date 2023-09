La giornata è stata lunga, ma alla sua quasi conclusione non ha portato a nessuna decisione ufficiale. Ovviamente parliamo della situazione legata alla guida tecnica dell’Empoli, con la dirigenza a riflettere sul da farsi. Ovviamente domani si dovrà, gioco forza, prendere questa decisione; la squadra scenderà in campo e dovrà sapere chi ci sarà alla conduzione. Ribadendo che niente di ufficiale può essere detto e scritto, si va sulle forti sensazioni che stanno portando l’ago della bilancia in una direzione abbastanza precisa.

Questa dovrebbe vedere l’allontanamento dell’attuale allenatore, Paolo Zanetti. La giornata odierna è servita, soprattutto, per cercare di capire bene il profilo dell’eventuale sostituto, allenatore che dovrà dare garanzie potendo far bene con l’attuale parco giocatori. Una situazione non semplice, con il tempo ad essere nemico perchè, onestamente, anche la stessa società non pensava di trovarsi a dover gestire adesso questa complicanza. Come abbiamo già avuto modo di dire, la situazione è precipitata in relazione alla gara giocata a Roma, per il roboante risultato e per la totale mancanza di reattività.

Al vaglio del club ci sono diversi nomi, e si sta cercando di lavorare nel più stretto riserbo. La giornata però ha indicato con forza una strada che potrebbe essere seriamente quella che domani verrà imboccata. Nel calcio non c’è onestamente da stupirsi di niente, ma fosse questa, assisteremo ad un clamoroso ritorno. Domani ne sapremo di più, andando verso le certezze e non più le supposizioni, capendo quella che sarà la decisione ufficiale della dirigenza azzurra.