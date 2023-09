Si è giocata la 4a giornata di Serie A che ha visto l’Inter travolgere il Milan nel derby e confermarsi da sola al primo posto in classifica a punteggio pieno. Bella vittoria anche della Juventus contro la Lazio dell’ex Sarri trascinata dai gol di Chiesa e Vlahovic mentre frena ancora il Napoli che si salva nel finale da una sconfitta a Genova con il Genoa. Molti gol anche nella sfida di Frosinone con il Sassuolo che si porta sul 2-0 per poi subire la clamorosa rimonta della squadra di Di Francesco, vera rivelazione al momento del campionato. Spettacolo al Franchi di Firenze con la Fiorentina che ha la meglio sull’Atalanta mentre la Roma conquista la prima vittoria in campionato sommergendo di gol l’Empoli. Empoli che sembra aver ormai deciso per l’esonero di Zanetti. Nei posticipi del lunedì crollo della Salernitana in casa con il Torino mentre finisce senza reti la gara tra il Verona e il Bologna.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

JUVENTUS-LAZIO 3-1

INTER-MILAN 5-1

GENOA-NAPOLI 2-2

CAGLIARI-UDINESE 0-0

FROSINONE-SASSUOLO 4-2

MONZA-LECCE 1-1

FIORENTINA-ATALANTA 3-2

ROMA-EMPOLI 7-0

SALERNITANA-TORINO 0-3

VERONA-BOLOGNA 0-0