Alle ore 16:00 di oggi, la squadra azzurra riprenderà il lavoro in vista della prossima sfida di campionato. Domenica infatti, ore 12:30, arriverà l’Inter, e con i nerazzurri si andrà a chiudere questo mini ciclo tremendo. Da capire le condizioni di Daniel Maldini, vero oggetto del mistero, infatti l’ex Spezia che sembrava aver completamente recuperato si è poi fermato di nuovo a pochi giorni dalla sfida di Roma. La più grande curiosità odierna però è legata a chi dirigerà questa seduta; rebus che dovrebbe essere sciolto entro le prossime ore.

Come raccontato ieri sera, in chiusura di giornata, l’esperienza di Zanetti sembra giunta al capolinea. La vera sorpresa, adesso, sarebbe proprio quella della conferma del tecnico vicentino. Le ultime ore hanno fatto capire che la società sembra essersi indirizzata verso una vecchia conoscenza, la stessa che fu riparo sicuro quando Dionisi decise non voler andare avanti. Ma anche la stessa con la quale, volutamente, non si volle andare avanti lo scorso anno: Aurelio Andreazzoli. Alle 09:20, mentre scriviamo, non c’è niente di ufficiale, quindi ancora il tutto va sulle forti supposizioni. Dovesse però essere cosi, nasce subito la grande curiosità di capire se ci sarà un’inversione anche sul modulo.

Potrebbe infatti non essere sbagliato che si riparta da capo anche li, tornando al vecchio caro 4-3-1-2. Immaginando un Baldanzi dietro alle punte, e magari una progressiva ascesa di Shpendi che è un valore della società. Andreazzoli, questo è dato oggettivo, è molto bravo nella specifica valorizzazione dei giovani. Continuerebbe a preoccupare un centrocampo che sembra senza grande qualità, con uomini scelti per il fabbisogno (crediamo anche mentale e di spogliatoio) di Zanetti e che potrebbero rivelarsi non adatti al gioco del “Nonno”. Tutte cose, a partire proprio dal nome, che capiremo di qui a breve tempo. Andreazzoli riabbraccerebbe però Caputo che non allena dalla stagione della retrocessione.