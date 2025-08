E così per il massimo esponente della Lega del massimo Campionato del nostro Paese i problemi del calcio nostrano sarebbero: i bagni degli stadi, la pirateria “la madre di tutte le battaglie”, l’orario serale di inizio delle partite, la mancanza di interesse dei mercati esteri per il calcio nostrano “perché mancano campioni”. Signor Presidente Simonelli, lei ha trovato una soluzione per tutto….o quasi. Per i bagni cosa farebbe…magari un idraulico? “Per fortuna che gli italiani bevono poca birra”…non è una battuta di Checco Zalone, l’ha detta proprio lei! Per la pirateria che crea un danno enorme vi state attrezzando…tutti i ladri saranno presi, uno ad uno, per riportare nelle casse della dissestate Società italiane il mal torto..giusto! Il caro abbonamento non c’entra! L’orario serale? basta spostare indietro le lancette di mezz’ora e gli stadi si riempiranno di giovani entusiasti che ora pensano solo ai social…prima allo Stadio e poi in Discoteca. E i soldi? Beh..a quelli ci pensano mamma e papà! E per i mercati esteri? Se la gente fuori dall’Italia non guarda il nostro Campionato portiamo noi il Campionato fuori dai nostri confini! Per ora ci è andata male con gli USA però possiamo ritentare. Ci sono tanti Paesi al mondo che possono ospitare tutte le nostre giornate del Calendario: una volta in Germania, una volta in Armenia, una in Vietnam, una magari anche in Groenlandia…e così via. Siamo o no in un’ economia globale? Società in difficoltà? Via, non esageriamo, mica è un apocalisse! D’altra parte lei pensa solo alla Serie A perché se scendesse di un paio di Categorie vedrebbe qualcosa che non se non è un apocalisse poco ci manca. Comunque anche in Serie A pare non se la passino benissimo…parola di De Laurentis…uno che di conti se ne intende e che quindi non sta molto simpatico ai potenti di turno. Troppi stranieri in Italia: è un problema? No…il problema è la loro qualità…quindi…chi ci ha i soldi compri pure…va benissimo! I vivai? Per investire su quelli basta concedere sgravi fiscali! Ma che bravo il Presidente: ad ogni problema una soluzione. Così si fa! E noi, poveri incapaci, che pensavamo che i problemi del calcio nostrano fossero l’eccessivo potere dei procuratori, la sudditanza delle Società ai loro voleri, la predominanza degli interessi delle TV che creano giornate spezzatino, il progressivo abbandono dello scouting sul campo a discapito di quello che si fa con i video o guardando le partite in TV, gli stipendi esagerati anche per giocatori che sono palesemente bidoni e così via..tante cose…

Sa, Signor Presidente, davvero tante cose che se da un lato spostano le masse solo verso grandi club garantendo loro lauti guadagni, dall’altro richiedono loro anche enormi spese, salvo poi parlare di fairplay finanziario o piangere miseria. Se si vuole fare un calcio per pochi si perde, del calcio, la sua essenza di gioco e di sogno anche se quest’ultimo sostantivo (sogno, appunto) è ultimamente troppo usato ed abusato anche a sproposito. Avremo forse pochi stadi ma pieni di tifosi e gli altri? Se il calcio perde i tifosi, la loro passione, il calcio muore. Diventa un’altra cosa: un business? un’occasione per investimenti? Un Monopoli dove vincono sempre i soliti e gli altri stanno a guardare? Chi può permettersi oggi Parco della Vittoria o via Roma continua il gioco e gli altri arrancano per finire il giro e a volte si ritirano. E’ questo che si vuole? Un calcio per pochi? Il tentativo (poi fallito) di una Superlega è un indizio… Signor Presidente Simonelli, ci conforti nell’erroneità nella quale cadiamo ponendoci certe domande, dandoci lei delle risposte che certo ha. Proponendoci lei delle soluzioni, che certo ha in testa e che confronterà con le Società. Perchè, vede, si ha un po’ la sensazione che il mondo del calcio nostrano, ai suoi massimi livelli almeno, sia l’esemplificazione della teoria del gatto e della sua coda: un girare a vuoto su se stessi non trovando mai un punto dal quale partire. Non si riesce a trovarlo? O non si vuole? O tutte e due le cose? Qualunque cosa ma, per favore, smettiamola di scherzare!