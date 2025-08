Se ne parla ormai dall’inizio di luglio, quando per primi, su queste pagine, avevamo segnalato l’interesse concreto dell’Empoli per Nosa Obaretin. Dopo alcune settimane di apparente stallo, la trattativa ha finalmente preso la via della definizione: adesso si è davvero arrivati ai dettagli finali. Il difensore italo-nigeriano, di proprietà del Napoli e reduce da una stagione in Serie B con il Bari, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Già nel nostro aggiornamento del 26 luglio avevamo indicato come l’operazione fosse in dirittura d’arrivo, e oggi possiamo confermare che l’accordo tra le parti è stato raggiunto. Rimanevano solo alcune questioni secondarie da sistemare, legate anche ad altre priorità di mercato del Napoli, ma la volontà comune è sempre stata chiara.

Va sottolineato un retroscena significativo: negli ultimi giorni, il Palermo ha tentato un’azione decisa per provare a convincere il giocatore, ma Obaretin non ha mai avuto dubbi. Appena si è prospettata l’opportunità di approdare a Empoli, ha scelto senza esitazioni, informando immediatamente sia il proprio entourage che il Napoli, dove stava svolgendo il ritiro precampionato. L’intesa tra i due club prevede un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà solo in caso di promozione in Serie A. La cifra per il riscatto è fissata intorno ai 3 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale è atteso tra domani e domenica. Si chiude così una trattativa seguita da tempo, e che – come avevamo raccontato – non è mai stata realmente in discussione.