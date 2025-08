Tante conferme, alcune novità e un numero di partner in costante crescita: sono sempre di più le realtà che scelgono di legarsi ai colori azzurri. Empoli Football Club è lieto di presentare i partner presenti sulla maglia nella stagione 2025/26. Il nuovo Home Kit sarà svelato lunedì 4 agosto.

La divisa, anche quest’anno realizzata da Kappa®, fornitore tecnico del club dal 2018, vedrà come Main sponsor due marchi storicamente vicini all’Empoli e al territorio: Computer Gross, da oltre vent’anni al fianco degli azzurri, si alternerà con Kühner, da tempo partner del club e da questa stagione presente sulla maglia da gioco.

Doppia anche la presenza come co-sponsor: Computer Gross comparirà in questa posizione quando non sarà Main sponsor, alternandosi al nuovo brand Elite Top Fight. Confermati anche gli altri partner: Sammontana come sleeve sponsor e Pediatrica sul retro maglia. Torna anche il brand sulla parte frontale del pantaloncino: sarà AQ Italy, già al fianco del club nelle ultime stagioni.

“Siamo felici che numerosi brand importanti abbiano scelto l’Empoli e continuino a voler essere al nostro fianco – dichiara Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Empoli Football Club –. Tante conferme, che siamo fieri di portare ancora sulle nostre maglie, e alcuni nuovi brand che hanno deciso di credere nel nostro Club. La famiglia si allarga, con realtà che ci accompagneranno nel nostro percorso, contribuendo, insieme, a raggiungere obiettivi comuni e costruire qualcosa di significativo, dentro e fuori dal campo”.

“È un grande piacere annunciare il rinnovo della storica partnership tra Empoli FC e Computer Gross. Una partnership autentica, nata oltre venti anni fa dalla passione, dal forte senso di appartenenza e dalla condivisione di valori unici, come l’attenzione verso i giovani talenti e il forte radicamento territoriale. Orgogliosi di essere al fianco di una società, che da sempre investe nel futuro e nella valorizzazione dei giovani con impegno, passione e responsabilità” – Duccio Castellacci, Amministratore Delegato Computer Gross

“Per noi è un orgoglio iniziare questa partnership tra Das Europe, azienda leader nel settore dei motorini d’avviamento e alternatori a marchio Kühner, e l’Empoli Football Club. Una collaborazione che nasce da valori condivisi come impegno, determinazione e passione, gli stessi che ci guidano ogni giorno nel nostro lavoro. La nostra presenza sulla maglia punta anche a rafforzare il legame con il territorio e con il mondo dello sport. Insieme verso nuove sfide.” – Gruppo Ancillotti

“Siamo onorati e orgogliosi di aver intrapreso questa partnership con una Società storica e blasonata come l’Empoli. Ringraziamo coloro i quali hanno permesso di strutturare una vera e propria interconnessione tra sport. Sono anni che investiamo nel mondo sportivo e questa è una bellissima possibilità per continuare un percorso virtuoso di valorizzazione dello sport e degli atleti” – Federico Trani, Presidente Elite Top Fight

“Sammontana ed Empoli FC sono un binomio storico. Siamo orgogliosi di essere su questa maglia perché la vicinanza al territorio è sempre stata per noi un valore. Ripartiamo insieme dalla serie B con lo stesso entusiasmo di sempre e con il grande amore per i nostri colori” – Leonardo Bagnoli, Presidente Sammontana Holding

“Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo della partnership con Empoli Football Club per le prossime tre stagioni. È il terzo rinnovo consecutivo, a conferma della profonda fiducia che riponiamo nella società e nel progetto che porta avanti. Empoli FC rappresenta per noi molto più di una squadra: è un punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani e per la promozione di uno stile di vita sano, in perfetta sintonia con i valori che guidano da sempre il nostro lavoro. Crediamo nello sport come leva educativa e nel calcio come occasione di crescita personale e sociale. Continuare questo percorso insieme significa, per noi, investire con convinzione nel futuro delle nuove generazioni” – Alessandro Centi, CEO Pediatrica

“Siamo felici di rinnovare la nostra Partnership con l’Empoli FC per le prossime tre stagioni. Una società sportiva che grazie alla famiglia Corsi è ormai da anni stabilmente nell’élite del calcio italiano. Due grandi realtà che insieme condividono i più alti valori dello sport, della salute e della sana competizione; poiché da oltre 25 anni ci impegniamo a fornire un’acqua di altissima qualità che aiuti gli atleti a performare al massimo e le squadre a raggiungere i propri obiettivi” – Francesco Vernaglia, Ceo AQItaly

Empoli Fc