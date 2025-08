Ne avevamo parlato già oltre una settimana fa, in termini piuttosto decisi, alla luce dei forti segnali che stavano emergendo in quel momento. Il riferimento è a Matteo Lovato, classe 2000, difensore di proprietà della Salernitana che nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie B con la maglia del Sassuolo.

La trattativa non si è mai interrotta, anche se ha subito un fisiologico rallentamento. In questo momento, con riferimento alla retroguardia, l’Empoli sembra voler prima chiudere la cessione di Saba Goglichidze prima di procedere con un nuovo innesto nel reparto arretrato. Una valutazione, questa, che si basa su sensazioni e dinamiche logiche di mercato, anche se – come spesso accade – tutto può cambiare rapidamente. Lovato, in ogni caso, resta un profilo di forte interesse per la dirigenza azzurra, in ottica di rafforzamento di una linea difensiva che sarà chiamata a sostenere il peso di un campionato lungo e competitivo. Nel sistema a tre di Guido Pagliuca, l’ex Sassuolo andrebbe a occupare la posizione centrale, quella che lo scorso anno ha visto protagonista Ardian Ismajli.

Per avere sviluppi più concreti, sarà probabilmente necessario attendere la prossima settimana. Di certo, però, l’interesse dell’Empoli nei confronti di Lovato è ancora vivo e concreto.