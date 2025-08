Come vi abbiamo riportato nell’articolo di venerdì (Ai dettagli per Obaretin) è tutto fatto per l’arrivo del difensore Nosa Edward Obaretin in azzurro. Le due società Empoli e Napoli hanno già raggiunto l’accordo che si basa su un prestito oneroso di 350000 euro con obbligo di riscatto a favore degli azzurri in caso di promozione a 3,5 milioni.

Il problema del ritardo dell’annuncio ufficiale è rappresentato dal tecnico del Napoli, Antonio Conte che sta aspettando a dare il via libera alla partenza del giocatore verso Empoli. Obaretin in questo momento è in ritiro con il Napoli a Castel di Sangro e il tecnico ha ancora bisogno di lui per alcuni giorni. Nella giornata di ieri, viste le assenze per problemi fisici di Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, Conte ha coinvolto il giovane difensore nelle prove tattiche e nelle varie partitelle del suo Napoli. Inoltre il Napoli sarà impegnato questa sera in amichevole contro il Brest.

Se ne riparlerà ovviamente dalla prossima settimana con l’Empoli che sta cercando di velocizzare il suo arrivo visto anche il ko di Tosto in difesa. Il giocatore è reduce dall’ultima stagione con la maglia del Bari dove ha totalizzato 25 presenze attirando le attenzioni anche di altre società, su tutte il Palermo e dello stesso Bari.