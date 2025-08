L’ex attaccante azzurro Ola Solbakken, rientrato alla Roma per fine prestito dopo la deludente stagione a Empoli, cambierà nuovamente squadra. La società giallorossa infatti ha trovato l’accordo per la sua cessione a titolo definitivo ai danesi del Nordsjaelland per 1 milione di euro. A breve visite mediche e firma.