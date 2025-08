Saba Goglichidze sta per lasciare Empoli. Niente di nuovo sotto questo aspetto visto che il giocatore era da giorni sul piede di partenza ma la vera novità della tarda serata di oggi è rappresentata dal fatto che la sua prossima squadra sarà l’Udinese. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport la trattativa tra l’Empoli e l’Udinese si è conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto quadriennale, fino al 30 giugno del 2029, con opzione per un’ulteriore stagione con un ingaggio da 600 mila euro a salire.

Negli ultimi giorni sembrava che Cagliari e soprattutto Sassuolo fossero più vicine al difensore e invece la società friulana ha sorpassato tutti nella giornata di oggi.

Goglichidze, arrivato in Italia dal T’orp’edo Kutaisi a gennaio del 2024, ha totalizzato 33 presenze in campionato con la maglia azzurra e rappresenta una totale plusvalenza per l’Empoli visto che fu prelevato a parametro zero. A Udine sostituirà Bijol che giocherà nel Leeds.

Appena uscirà vi riporteremo il comunicato ufficiale.