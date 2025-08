Dopo 10 giorni dall’inizio della preparazione la Primavera fa il suo debutto in amichevole a Parma, con la squadra emiliana neopromossa proprio da quel Campionato di Primavera 2 che gli azzurri si accingono ad affrontare. Il risultato finale conta il giusto in questo tipo di gare, va comunque detto che la squadra di Filippeschi qualcosa di buono lo ha fatto vedere, sopratutto nella fase offensiva e in alcune individualità. Da lavorare molto, invece, sulla fase di costruzione della manovra dal basso. Troppo presto per qualsiasi tipo di giudizio.

L’Empoli si schiera con con Biondini, Rugani e Pasalic a formare il trio difensivo, Pasalic davanti alla difesa a far da cerniera con gli altri 3 a centrocampo Olivieri, Mazzi e Huqi, sulla trequarti Blini e Lauricella dietro a Monaco.

Il primo del Parma arriva dopo che l’Empoli aveva sprecato il pallone del vantaggio con Lauricella che si era visto respingere da Casentini un tiro a botta sicura a pochi metri dalla porta. La legge non scritta del calcio arriva puntuale e al 36’ Chiucciuini si fa rubare palla sul cerchio di centrocampo e sulla ripartenza il Parma sviluppa una manovra che porta Mustali, un paio di metri dentro l’area azzurra, a trovare un perfetto diagonale rasoterra che si infila nell’angolino alla sinistra di Versari

Nel secondo tempo cambio totale della formazione azzurra; scendono in campo Lastoria, Antonini, Samsondeen, Bagordo, Baralla, Berizzi, Blazic, Menconi, Perillo, Perin, Tavanti.

Il raddoppio del Parma arriva al 61’: quasi una fotocopia del primo gol. Da una persa nella costruzione dal basso il Parma consegna la palla in area azzurra a Ciardi che con un diagonale non forte ma preciso infila Lastoria.

Terzo gol al 64’: traversone dalla corsia di sinistra di Pajsar, palla sul secondo palo dove arriva in solitaria Cardinali e di piatto appoggia in rete.

Nella ripresa ci sono state anche due sostituzioni, ma sarebbe più corretto dire di due rientri: al 74’ esce Bagordo infortunato e (ri)entra Huqi. Al 79’ Menconi viene sostituito con Monaco, che rientra e mette il suo timbro alla gara. Dopo aver colpito un palo all’87’ con ub bel tiro a volo su lancio di Huqi, all’89’ trova il gol di testa schiacciando sotto la tracersa un pallomne arrivato dalla destra da un traversone di Tavanti.

Prossima amichevole sabato 9 agosto alle ire 17:30 allo Stadio Comunale ”S. Lotti” di Pioggibonsi.