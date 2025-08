L’Empoli è a caccia dei rinforzi necessari in tutti i reparti per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B ma c’è ancora un giocatore sul piede di partenza, il difensore georgiano Saba Goglichidze. Il giocatore ha saltato l’ultimo test amichevole con il Pisa e per lui sembra avvicinarsi la cessione. La società azzurra continua a chiedere una cifra di circa 6/7 milioni di euro e tra le squadre interessate è il Sassuolo, al momento, la pista più calda.

I neroverdi vorrebbero abbassare il prezzo del cartellino inserendo magari una contropartita tecnica e l’Empoli tra l’altro sarebbe fortemente interessata almeno a un attaccante presente al momento nella rosa di Grosso. Come abbiamo già avuto modo di scrivervi nei giorni scorsi, i nomi giusti potrebbero essere quelli di Luca Moro e Nicholas Pierini, due giocatori offensivi con le caratteristiche giuste per il modulo di Pagliuca. Nelle ultime ore è spuntato un altro nome importante, quello di Samuele Mulattieri che mezza Serie B vorrebbe acquistare. Il classe 2000 nell’ultima stagione con la maglia del Sassuolo ha realizzato 11 reti in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia e su di lui ci sarebbero già Sampdoria, Cesena, Catanzaro e Spezia. Da capire anche la volontà del Sassuolo che potrebbe voler tenere il giocatore nel prossimo campionato di Serie A.

La partita amichevole tra le due squadre in programma martedì sera al Castellani potrebbe rappresentare l’occasione per un vero e proprio summit di mercato per capire se potranno esserci affari o meno tra le due società. Vi aggiorneremo in merito su eventuali sviluppi.