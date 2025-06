Nelle ultime ore, e la notizia trova ampie conferme, il Torino avrebbe fatto un netto passo avanti per arrivare ad Ardian Ismajli. Di questa possibilità avevamo già scritto due giorni fa, adesso però arriva una importante accelerata che mette le parti davvero vicine tra loro. Ricordiamo che il difensore albanese si svincolerà dall’Empoli alla fine di questo mese, non essendoci stato rinnovo contrattuale, e sarà quindi libero di muoversi senza che da Monteboro si possa far niente e si possa guadagnare niente.

Su Ismajli ci sono state diverse voci in queste ultime settimane, con il Verona che ad un certo punto sembrava potesse essere in vantaggio. La società del Presidente Cairo però sembra essere riuscita a trovare gli argomenti giusti per convincere il classe 1996 e quelle che erano indiscrezioni l’altro ieri, diventano fatti importanti oggi. Arrivato dallo Spezia nel 2021, Ismajli ha collezionato ben 106 presenze con la maglia azzurra, arrivando anche al grado di vice-capitano. Agli inizi della settimana prossima dovrebbe esserci il passaggio definitivo con Ismajli sempre più vicino a vestirsi di granata.